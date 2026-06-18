Pourquoi payer 3 € le thé glacé en bouteille quand cette boisson à ce fruit rouge rafraîchit mieux pour des centimes

En plein après-midi d’été, tu peux troquer la bouteille de thé glacé à 3 € contre un thé glacé à la fraise maison, plus frais et moins sucré. Quels gestes simples changent tout dans ta carafe ?

Pourquoi payer 3 € la bouteille de thé glacé quand cette recette à la fraise coûte une misère et rafraîchit 10 fois mieux ?

En plein après-midi d’été, une carafe qui perle, des glaçons qui claquent, une odeur de fraise bien mûre qui s’échappe avant même la première gorgée. On sent déjà la promesse d’une vraie boisson rafraîchissante à la fraise.

Et pourtant, on continue souvent à acheter des bouteilles de thé glacé à 3 € ; très sucrées, à peine fruitées, elles désaltèrent mal. Cette recette de thé glacé à la fraise maison change tout, pour presque rien.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 L d’eau + 4 sachets de thé noir ou 3 sachets de thé vert

✅ 300 g de fraises bien mûres, plus quelques-unes pour servir

✅ 40 g de sucre ou 2 c. à s. de miel, 1 pincée de sel fin

✅ Jus de 1 citron jaune, glaçons et rondelles de citron

3 € la bouteille pour un thé glacé trop sucré et pas si frais

Dans une bouteille de rayon frais, on paie autant le marketing que le liquide. Au litre, on flirte souvent avec 2 à 3 € pour un thé très chargé en sucre, en arômes ajoutés, mais pauvre en vrai fruit.

Avec une grande carafe maison, on tombe à quelques centimes d’euros par verre. Plus de vraies fraises, moins de sucre, et un goût net de thé, pour un thé glacé maison moins sucré.

La méthode pour un thé glacé à la fraise maison vraiment rafraîchissant

Tout part d’une infusion courte : eau portée au frémissement, puis 4 minutes pour un thé noir, 3 minutes pour un thé vert. On retire les sachets et on laisse le thé refroidir.

Pour cette recette thé glacé fraise, on mixe 300 g de fraises avec 40 g de sucre ou du miel, le jus d’un citron et une pincée de sel. Purée lisse, versée dans le thé froid, puis 1 à 2 heures de repos au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter l’eau à frémissement, infuser le thé quelques minutes. Technique : Mixer fraises, sucre ou miel, citron et pincée de sel. Cuisson : Verser la purée dans le thé refroidi, bien mélanger. Finition : Mettre au frais 1 à 2 h, servir sur glaçons.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 2 à 3 fois moins cher qu’en bouteille 🔍 Le secret de l’expert Infusion courte, thé bien refroidi, vraie purée de fraises et citron : on obtient un thé glacé très parfumé, peu sucré. ✨ Le twist gourmand : Glisser quelques feuilles de menthe ou basilic dans la carafe au frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter d’infuser trop longtemps ou de verser le thé chaud sur les glaçons ; le résultat serait amer et fade.

Conservation, service frappé et variantes autour de la fraise

Ce thé glacé se garde 48 heures au réfrigérateur, dans une carafe fermée ; jamais avec les glaçons.

Au service, un trait d’eau pétillante ou un peu de menthe donne aussitôt un air de vacances.