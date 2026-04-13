Quiche chorizo : cette erreur que tout le monde fait au four gâche tout, la mienne a laissé mes invités muets

Quiche au chorizo rime souvent avec gras qui nage et pâte molle. Cette fois, quelques gestes précis transforment tout et promettent une quiche poireaux chorizo moelleuse.

Le chorizo dans une quiche, tout le monde riait : au premier moelleux, plus personne ne parlait

Dans le four, on entend juste un chuchotis ; une odeur de poireaux qui fondent et de chorizo grillé s’échappe, chaude, fumée, presque sucrée. La pâte dore doucement, les bords se gonflent, promettant une bouchée tendre sous la croûte.

Autour de la table, on se moque un peu : “Du chorizo dans une quiche, sûr que ça va nager dans le gras”. Puis vient la première part, le cœur encore tremblant, moelleux comme un flan salé ; d’un coup, plus personne ne parle.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée pur beurre (environ 230 g)

✅ 2 poireaux (parties blanches, émincées finement)

✅ 120 g de chorizo doux ou fort, sans la peau

✅ 4 œufs, 25 cl de lait entier et 60 g de farine

Pourquoi le chorizo peut ruiner… ou sublimer une quiche

Mal maîtrisé, le chorizo détrempe tout : gras rouge en surface, pâte molle, parfum écrasant. Pourtant, bien travaillé, il agit comme un assaisonnement puissant, presque comme un bouillon concentré, qui enrobe les poireaux et donne une quiche poireaux chorizo moelleuse, tenue, sans lourdeur.

Les bons ingrédients pour une quiche poireaux–chorizo ultra moelleuse

On commence par une pâte pur beurre, brisée ou feuilletée, qui supporte bien l’humidité. Les poireaux, eux, apportent le fondant végétal et absorbent une partie du gras. On choisit un chorizo de bonne qualité, doux pour la rondeur ou fort pour réveiller la table.

L’appareil se joue en œufs, lait entier et un peu de farine, plus fromage et paprika fumé si on veut.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer les poireaux puis les faire fondre doucement avec un peu de matière grasse. Technique : Couper le chorizo en demi-rondelles, le dorer rapidement, puis le déposer sur du papier absorbant. Cuisson : Fouetter œufs et lait, saler peu, poivrer, puis incorporer la farine en pluie. Finition : Foncer et piquer la pâte, précuire 5 minutes, garnir, verser l’appareil, cuire à 180 °C jusqu’à centre à peine pris.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur poireaux fondus mais bien égouttés, chorizo juste doré puis dégraissé, et cuisson douce à 180 °C pour un appareil pris, encore crémeux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un voile de comté râpé sur les poireaux et une pincée de paprika fumé renforce le côté fumé sans ajouter de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfourner avec poireaux pleins d’eau et chorizo non dégraissé ; c’est la garantie d’une quiche lourde et détrempée.

Variantes autour du chorizo

Au printemps, on marie le chorizo à des poireaux fondants ; l’été, on remplace simplement par des lamelles de poivrons préalablement compotés. On peut aussi verser l’appareil dans un moule beurré, sans pâte, pour une version plus légère qui se réchauffe très bien au four.