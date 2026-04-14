Quiche molle ? J’ai supprimé la pâte, ajouté cet ingrédient du frigo et obtenu un fond ultra croustillant en 25 minutes

Marre des quiches au fond mou qui détrempent la pâte ? En 25 minutes, un ingrédient sorti du frigo suffit à obtenir une quiche sans pâte croustillante.

Au four, même parfum d’œufs, de lait, de fromage et de légumes qui dorent. Pourtant, au moment de couper, on entend souvent ce “floc” de pâte molle, gorgée de jus. La bouchée est bonne, mais sans vrai croquant.

Un soir, on a retiré la pâte et vidé le sachet de fromage râpé du frigo au fond du plat. En 25 minutes, la quiche est sortie dorée, avec un dessous qui craque comme une fine tuile. Depuis, cette quiche sans pâte croustillante a remplacé la version classique ; le secret tient en un seul geste.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 œufs + 25 cl de lait demi-écrémé

✅ 60 g de farine de blé (T45 ou T55)

✅ 120 g de fromage râpé (emmental, comté, gruyère…)

✅ 1 courgette, 1 poivron, 1 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre

J’ai supprimé la pâte : pourquoi ma quiche est devenue plus croustillante

En retirant la pâte, on enlève aussi une couche qui boit l’humidité. Entre les légumes juteux et l’appareil aux œufs, tout finit souvent par ramollir. Avec cette base de fromage râpé, la quiche reste légère, mais le fond se transforme en croûte fine, presque grillée.

Le fromage au contact du plat fond, libère sa matière grasse, puis grille. Il forme une fausse pâte qui isole l’appareil de l’eau des légumes. Résultat ; centre moelleux, bord doré et dessous qui croustille.

La méthode en 4 gestes pour une quiche sans pâte réussie à chaque fois

On vise une quiche sans pâte rapide 25 minutes, mais bien structurée. L’idée ; légumes bien secs, appareil fluide, fromage au fond et sur le dessus. Le four fait le reste si temps et température sont respectés.

On suit quatre gestes simples, pour un fond saisi et non détrempé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver courgette et poivron, couper en petits dés, les poêler 4 à 5 minutes dans l’huile jusqu’à ce qu’ils soient bien secs. Technique : Fouetter œufs, lait, sel, poivre, puis verser la farine en pluie pour obtenir un appareil lisse, sans grumeaux. Cuisson : Préchauffer le four et le plat à 180 °C, tapisser le fond de 60 g de fromage, ajouter légumes et appareil. Finition : Couvrir avec le reste de fromage, cuire 25 minutes, finir 2 minutes sous le grill, laisser reposer avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min cuisson 🔍 Le secret de l’expert Le fromage fondu au fond du plat sèche et brunit ; il devient une croûte protectrice qui bloque l’humidité des légumes. ✨ Le twist gourmand : En mêlant un peu de parmesan et une pointe de paprika ou de thym, on renforce le croquant ; façon tatin salée, un filet de miel et quelques éclats de feta offrent un sucré-salé discret. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les légumes mouillés et les moules en silicone ; sinon, le fond ne saisit pas et reste mou.

Variantes vide-frigo : même base, nouvelle garniture

Même base œufs-lait-farine-fromage, et garniture au choix : épinards-feta, champignons poêlés, tomates-basilic égouttées. La quiche se garde 2 jours au frais et se réchauffe au four, jamais au micro-ondes.