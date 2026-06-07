Ratatouille : arrêtez de la servir ainsi, ces roulés d’aubergine gratinés ultra simples vont scotcher vos invités

Marre de la ratatouille qui ressemble à un accompagnement banal ? Avec ces roulés d’aubergine gratinés, le même panier de légumes devient un plat de dîner spectaculairement élégant.

Oubliez la ratatouille classique : ces roulés d’aubergine gratinés vont épater vos invités

En plein été, quand les fenêtres sont ouvertes et que les verres s’entrechoquent, un plat qui arrive du four en crépitant change tout. Odeur de tomate chaude, ail, herbes sèches ; on se tait, on salive.

On aime la ratatouille, mais son côté mijoté en vrac fait parfois trop quotidien. Ici, les légumes se transforment en petits cannellonis d’aubergine, gratinés et parfumés ; un plat qui a tout du restaurant, mais reste d’une simplicité désarmante. Et si, ce soir, on misait sur des roulés d’aubergine gratinés pour changer de registre ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g d’aubergines, 40 ml d’huile d’olive, sel, poivre

✅ 250 g de ricotta, 30 g de parmesan râpé, 2 gousses d’ail, thym

✅ 350 g de coulis de tomate, 5 g de sucre (si la sauce est acide)

✅ 120 g mozzarella râpée (ou comté/emmental), 10 feuilles de basilic

Pourquoi ces roulés d’aubergine bluffent plus qu’une ratatouille

Dans une ratatouille, tout se mélange ; visuellement, ça manque parfois de relief. Avec ces roulés, chaque assiette affiche de vrais petits paquets d’aubergines rôties, bien rangés, nappés de sauce rouge et coiffés d’un gratin doré. Le service est net, presque chic, et pourtant on reste sur des produits simples et de saison.

Roulés d’aubergine gratinés : la recette pas à pas

La réussite tient à trois gestes : des tranches d’aubergine régulières, une farce qui se tient, un montage bien serré. On vise une épaisseur de pièce de 1 € (environ 5 mm) et une cuisson à 190 °C pour obtenir des tranches souples, prêtes à être roulées sans casser.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C. Trancher les aubergines (5 mm), les huiler, saler, poivrer sur plaque. Technique : Rôtir 18 à 22 min, jusqu’à tranches souples et dorées. Mélanger ricotta, ail, thym, parmesan, poivre. Cuisson : Étaler un fond de coulis dans un plat. Déposer un peu de farce sur chaque tranche, rouler serré, aligner dans le plat. Finition : Napper du reste de coulis, couvrir de mozzarella. Cuire 15 à 20 min, finir 2 à 3 min sous le grill, ajouter le basilic.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45–50 min 🔍 Le secret de l’expert La précuisson des aubergines à 190 °C concentre les saveurs, assouplit la chair et fait perdre l’excès d’eau. Les tranches roulent sans casser, restent fondantes et le gratin ne rend presque pas de jus. ✨ Le twist gourmand : Glisser dans la farce quelques dés de feta ou de tomme de brebis et un éclat de citron confit ; le goût devient plus typé, très méditerranéen. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enrober les aubergines de trop d’huile ou les précuire à moitié : elles restent spongieuses, se gorgent de gras et alourdissent tout le gratin.

Variantes méditerranéennes et idées de service pour vos roulés d’aubergine gratinés

On peut monter le plat quelques heures à l’avance, le filmer et le garder au frais, puis gratiner au dernier moment. Ces roulés aiment la compagnie d’une salade verte bien croquante, de pommes de terre vapeur ou d’un taboulé maison. Pour varier, on ajoute olives noires, dés de feta, pointe de piment ou zeste de citron ; le plat garde sa structure, mais change complètement de tempérament.