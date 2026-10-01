Salade César : cette sauce crémeuse remplace la mayo, allège tout et personne ne voit la différence
Fan de salade César brasserie mais lassé des assiettes trop lourdes ? Cette version maison allégée sans mayonnaise garde le croquant et le crémeux, avec un twist inattendu.
Dans une salade César façon brasserie, on sent tout de suite l’ail, le poulet doré, le parmesan. Les feuilles craquent, les croûtons explosent sous la dent, la sauce nappe les doigts. Rien qu’à l’odeur, on sait que l’assiette sera généreuse.
Le revers, c’est cette base de mayo qui plombe vite le repas. Ici, on parie sur une salade césar allégée sans mayonnaise : même crémeux, même goût de brasserie, mais une sauce plus légère que l’on verse en filet, presque sans que personne ne voie la différence.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Poulet croustillant : 600 g de blancs de poulet, jus de 1/2 citron, 2 biscottes, 1 càs de paprika fumé, 10 g de beurre allégé, sel, poivre
- ✅ Base de salade : 1 grosse laitue romaine, 2 œufs, 1 échalote, 1 gousse d’ail
- ✅ Sauce César crémeuse sans mayo : 2 càs de crème fraîche légère, 2 càs de fromage blanc, 1 càs de moutarde, jus de 1/2 citron, 2 à 3 gouttes de sauce Worcestershire, 20 g de parmesan râpé
- ✅ Finition : 20 g de copeaux de parmesan, poivre du moulin
Pourquoi la salade César classique est un piège calorique
Sous ses airs de simple salade verte, la César brasserie cache une bombe de gras. La sauce, montée comme une mayonnaise, apporte l’essentiel des calories, avant les croûtons beurrés, le bacon et les copeaux de parmesan servis généreusement. En jouant sur cette sauce, on change tout.
La sauce César allégée qui imite la mayo
On mélange crème fraîche légère et fromage blanc avec moutarde, jus de citron, sauce Worcestershire et parmesan râpé très fin. Le citron et la moutarde apportent le relief, le parmesan épaissit naturellement. Résultat : une sauce salade césar légère, une vraie sauce crémeuse sans mayo qui nappe parfaitement les feuilles de romaine.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper le poulet, saler, arroser de citron, laisser mariner 4 h au froid.
- Technique : Écraser 2 biscottes avec le paprika, enrober le poulet de chapelure parfumée.
- Cuisson : Cuire les œufs 10 min, dorer le poulet dans une poêle bien chaude avec peu de beurre.
- Finition : Laver et essorer la romaine, ajouter croûtons, œufs, poulet, puis napper de sauce.
Les secrets de chef pour une César légère mais ultra gourmande
Verser la sauce en filet au dernier moment pour garder romaine croquante et croûtons secs. Pour une salade césar poulet légère, on peut mettre plus de fromage blanc et remplacer une partie du poulet par des pois chiches rôtis.
Sources
En bref
- 🥗 Pour quatre convives, cette salade césar allégée sans mayonnaise reprend les codes de la brasserie avec romaine croquante, poulet doré et croûtons maison.
- 🍗 Une sauce salade césar légère, montée sans mayo, enrobe le poulet croustillant et transforme ce classique en recette plus saine au quotidien.
- ✨ Entre texture nappante, gestes interdits et astuces de chef, une sauce crémeuse sans mayo promet le même plaisir qu’en restaurant.
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