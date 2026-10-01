Salade César : cette sauce crémeuse remplace la mayo, allège tout et personne ne voit la différence

Fan de salade César brasserie mais lassé des assiettes trop lourdes ? Cette version maison allégée sans mayonnaise garde le croquant et le crémeux, avec un twist inattendu.

Dans une salade César façon brasserie, on sent tout de suite l’ail, le poulet doré, le parmesan. Les feuilles craquent, les croûtons explosent sous la dent, la sauce nappe les doigts. Rien qu’à l’odeur, on sait que l’assiette sera généreuse.

Le revers, c’est cette base de mayo qui plombe vite le repas. Ici, on parie sur une salade césar allégée sans mayonnaise : même crémeux, même goût de brasserie, mais une sauce plus légère que l’on verse en filet, presque sans que personne ne voie la différence.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Poulet croustillant : 600 g de blancs de poulet, jus de 1/2 citron, 2 biscottes, 1 càs de paprika fumé, 10 g de beurre allégé, sel, poivre

: 600 g de blancs de poulet, jus de 1/2 citron, 2 biscottes, 1 càs de paprika fumé, 10 g de beurre allégé, sel, poivre ✅ Base de salade : 1 grosse laitue romaine, 2 œufs, 1 échalote, 1 gousse d’ail

✅ Sauce César crémeuse sans mayo : 2 càs de crème fraîche légère, 2 càs de fromage blanc, 1 càs de moutarde, jus de 1/2 citron, 2 à 3 gouttes de sauce Worcestershire, 20 g de parmesan râpé

: 2 càs de crème fraîche légère, 2 càs de fromage blanc, 1 càs de moutarde, jus de 1/2 citron, 2 à 3 gouttes de sauce Worcestershire, 20 g de parmesan râpé ✅ Finition : 20 g de copeaux de parmesan, poivre du moulin

Pourquoi la salade César classique est un piège calorique

Sous ses airs de simple salade verte, la César brasserie cache une bombe de gras. La sauce, montée comme une mayonnaise, apporte l’essentiel des calories, avant les croûtons beurrés, le bacon et les copeaux de parmesan servis généreusement. En jouant sur cette sauce, on change tout.

La sauce César allégée qui imite la mayo

On mélange crème fraîche légère et fromage blanc avec moutarde, jus de citron, sauce Worcestershire et parmesan râpé très fin. Le citron et la moutarde apportent le relief, le parmesan épaissit naturellement. Résultat : une sauce salade césar légère, une vraie sauce crémeuse sans mayo qui nappe parfaitement les feuilles de romaine.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le poulet, saler, arroser de citron, laisser mariner 4 h au froid. Technique : Écraser 2 biscottes avec le paprika, enrober le poulet de chapelure parfumée. Cuisson : Cuire les œufs 10 min, dorer le poulet dans une poêle bien chaude avec peu de beurre. Finition : Laver et essorer la romaine, ajouter croûtons, œufs, poulet, puis napper de sauce.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Légèreté -30 % de gras env. 🔍 Le secret de l’expert Crème légère et fromage blanc apportent volume avec moins de gras, tandis que parmesan râpé, moutarde, citron et sauce Worcestershire donnent épaisseur et goût typiques de la César. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 2 càs de crème par 2 de fromage blanc et ajouter une cuillère de parmesan pour une sauce encore plus légère. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser toute la sauce à l’avance : la romaine se flétrit, les croûtons ramollissent et la César semble lourde.

Les secrets de chef pour une César légère mais ultra gourmande

Verser la sauce en filet au dernier moment pour garder romaine croquante et croûtons secs. Pour une salade césar poulet légère, on peut mettre plus de fromage blanc et remplacer une partie du poulet par des pois chiches rôtis.