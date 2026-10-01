Salade de pommes de terre : ne faites plus la mayo, cette sauce légère la remplace et change tout à table

Et si la reine des barbecues changeait enfin de robe ? Cette salade de pommes de terre au yaourt grec promet le crémeux d'une mayo en bien plus léger.

Je ne jurais que par la salade de pommes de terre à la mayonnaise : cette version au yaourt grec et à la moutarde à l’ancienne la met K.O.

Sur la table du dimanche, la salade de pommes de terre arrivait toujours nappée de mayonnaise, épaisse et brillante. On se servait généreusement, mais entre l’odeur d’œufs et le gras, les pommes de terre passaient au second plan.

Un jour, on tente une autre voie : une sauce blanche, légère, acidulée, qui laisse enfin parler les morceaux tièdes. La texture reste crémeuse, le concombre croque, les herbes chantent, et personne ne réclame plus la mayonnaise.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de pommes de terre à chair ferme + 2 œufs

✅ 120 g de yaourt grec nature, 1 c. à c. de moutarde à l’ancienne, 15 ml de vinaigre de cidre

✅ 120 g de concombre en dés, 15 g de persil frais, 2 oignons nouveaux

✅ 30 ml d’huile d’olive extra vierge, 2 pincées de fleur de sel, poivre du moulin

Les bons ingrédients pour une salade de pommes de terre au yaourt grec qui a tout d’une mayo

Pour cette version légère, on choisit des pommes de terre à chair ferme, type Charlotte ou Amandine. Elles gardent de jolis morceaux tout en s’écrasant un peu, libérant l’amidon qui retient la sauce. Autour, le concombre en dés apporte le croquant, les œufs la richesse, tandis que persil et oignons nouveaux signent la touche herbacée. Côté sauce, yaourt grec, moutarde à l’ancienne, vinaigre de cidre et huile d’olive remplacent la mayonnaise sans perdre en onctuosité.

Recette : salade de pommes de terre au yaourt grec, pas à pas

Tout se joue sur la cuisson douce et l’assaisonnement tiède. Les pommes de terre cuisent à la vapeur avec leur peau, puis reçoivent la sauce quand elles sont encore tièdes. On les écrase grossièrement : assez pour libérer l’amidon, pas assez pour tomber dans la purée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre lavées à la vapeur avec leur peau jusqu’à tendreté. Technique : Mélanger dans un bol yaourt grec, vinaigre de cidre, moutarde, huile, sel et poivre. Cuisson : Cuire les œufs mollets ou durs, puis les rafraîchir, écaler et réserver. Finition : Écraser grossièrement les pommes de terre, ajouter œufs, concombre, persil, oignons nouveaux et mélanger.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Moutarde à l’ancienne et yaourt grec stabilisent l’huile ; les pommes de terre tièdes libèrent l’amidon qui épaissit la sauce. ✨ Le twist gourmand : Glisser un peu de jus de citron ou quelques câpres hachées pour un peps très bistrot. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais assaisonner des pommes de terre brûlantes ou rincées : la sauce se délite et la salade devient aqueuse.

Variantes et idées d’accompagnements

Cette salade de pommes de terre au yaourt grec se sert tiède, après montage, ou après quelques heures au frais, sortie du réfrigérateur un peu avant le repas. Elle accompagne un poulet rôti, des grillades ou un poisson poêlé.