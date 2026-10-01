Arrêtez de poivrer tous vos plats : ces 6 fleurs comestibles d’arrière-saison vont tout changer ce mois-ci

Alors que le potager d’automne se vide, six fleurs comestibles d’arrière-saison s’invitent en cuisine pour remplacer vos épices habituelles. Lesquelles parsemer sur salades, gratins ou desserts sans se tromper ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Tropaeolum majus 🌸 Nom courant Capucine 📏 Dimensions 30 à 40 cm (formes naines) à 2 m (formes grimpantes) ☀️ Exposition Soleil ou légère mi-ombre, sol léger et frais ❄️ Rusticité Gélive, dégâts dès 0 à -3 °C 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles rondes vert vif

Au potager, l’arrière-saison a souvent un petit goût de nostalgie : les tomates s’essoufflent, les herbes montent en graine et le placard à épices tourne en boucle sur les mêmes mélanges. Pourtant, dans les massifs et les jardinières, certaines fleurs continuent de flamber et n’attendent qu’une chose : passer de la plate-bande à l’assiette.

Ce mois-ci, six fleurs comestibles d’automne – la capucine, la bourrache, le souci officinal, la rose parfumée, la lavande vraie et la pensée – peuvent relever vos plats aussi bien qu’un moulin à poivre ou une gousse de vanille. Toutes ont un vrai caractère, loin des simples pétales décoratifs. Le jeu consiste à savoir lesquelles parsemer sur vos salades, gratins ou desserts… et comment les cueillir sans risque.

Des fleurs qui parfument vraiment, pas seulement pour faire joli

Capucine poivrée et légèrement piquante, bourrache au goût de concombre iodé, souci aux notes résineuses, pétales de rose sucrés et fruités, lavande intense, pensée douce et un peu végétale : ces fleurs ont un profil aromatique aussi précis qu’une épice. Le Parisien rappelle même que le souci est parfois surnommé « safran des pauvres », tant ses pétales colorent les plats.

Bonne nouvelle, ces six espèces figurent parmi les fleurs reconnues comme comestibles en France. On les cultive au jardin, sans pesticides, plutôt qu’en bouquets de fleuriste souvent traités. Une règle d’or : cueillir les fleurs le matin, bien ouvertes, les utiliser rapidement et retirer la base blanche des pétales de rose, souvent amère. Avec la lavande, on dose au grain près pour éviter la fameuse saveur savonneuse.

Dans l’assiette : 6 fleurs pour remplacer poivre, safran ou sucre parfumé

Nous avons tous déjà servi une salade un peu fade ou un gratin bien beige. Ces fleurs d’arrière-saison changent tout en un geste. La capucine joue le poivre dans une salade de pommes de terre ou sur un fromage frais. La bourrache apporte fraîcheur dans un velouté de courge ou un verre d’eau pétillante. Le souci colore un risotto, pendant que rose, lavande et pensée se glissent dans les desserts.

Capucine : fleurs et feuilles pour relever crudités, œufs, fromages frais.

Bourrache : fleurs dans salades, glaçons, cocktails sans alcool.

Souci officinal : pétales émincés dans riz, omelettes, cakes salés.

: pétales émincés dans riz, omelettes, cakes salés. Rose parfumée : pétales dans confitures, compotes, sucre maison.

Lavande vraie : quelques fleurs séchées en infusion dans crèmes et biscuits.

Pensée : fleurs entières sur tartes aux pommes, salades de fruits, verrines.

Au jardin ce mois-ci : cueillir, conserver et prolonger la magie

Au cœur de l’arrière-saison, capucines, soucis, bourraches et pensées continuent souvent de fleurir jusqu’aux premières gelées, surtout en climat doux. Les rosiers anciens et la lavande, eux, ont déjà fleuri, mais leurs pétales et épis séchés restent des trésors dans les bocaux. En bordure de potager ou en pot près de la cuisine, ce petit carré fleuri devient votre épicier vivant.

On a pris l’habitude de tout poivrer ; on a désormais envie de ciseler quelques pétales. On récolte les fleurs au dernier moment, on les garde 24 heures au frais dans une boîte fermée, ou on les fait sécher à plat pour l’hiver, surtout lavande, souci et rose. Petit bonus : ces fleurs nourrissent les pollinisateurs quand le reste du jardin se tait, tout en réveillant vos assiettes jusqu’aux premiers froids.