Robot tondeuse : cette habitude le soir qui affole les centres de soins et massacre en silence un petit animal

Chaque automne, les centres de soins saturent de hérissons mutilés par les robots tondeuses programmés la nuit. Deux minutes sur votre boîtier pourraient tout changer pour ces visiteurs nocturnes.

Dans beaucoup de jardins, le robot tondeuse part quand on ferme les volets : il bourdonne doucement, travaille tout seul, et au réveil la pelouse est nickel. Le confort moderne dans sa version la plus silencieuse.

Mais à l’automne, dans les centres de soins à la faune sauvage, ce même bourdonnement rime avec brancards pleins. Soignants et bénévoles enchaînent les hérissons scalpés ou amputés et répètent, lassés, que tout part d’un détail de programmation. Tout se joue après le coucher du soleil.

Chaque automne, les centres de soins débordent de hérissons

En Wallonie, le centre CREAVES de Perwez a vu arriver jusqu’à vingt hérissons par jour à l’automne, l’équivalent de plusieurs classes d’école couvertes de piquants blessés. À Calais, Chrystel Gressier, qui dirige le seul centre de soins du littoral, confie à Ouest-France n’avoir « pas un jour sans un appel pour un hérisson en détresse ». AuJardin.info évoque, lui, une étude de l’Université d’Oxford montrant que plus de 70 % des accidents graves sur les hérissons se produisent entre 22 h et 5 h : exactement quand beaucoup de robots sont programmés.

Robot tondeuse la nuit : un confort qui tourne au piège

Le réflexe du hérisson face au danger – se mettre en boule – l’a protégé des renards, pas des lames d’acier. Roulé serré, il présente au robot son museau, son ventre et ses pattes, les seules zones sans piquants. Une petite boule de 10 à 12 cm pour 400 à 800 g passe sous les radars de nombreux capteurs : l’appareil heurte l’animal, sent à peine le choc et continue, lames en marche. La norme EN 50636 protège surtout l’utilisateur, pas les corps mous posés dans l’herbe.

Nous avons presque tous programmé notre robot tondeuse nuit pour « gagner du temps » et profiter du jardin le jour. Problème : le hérisson est actif du crépuscule à l’aube, encore plus à l’automne quand il sort sans cesse pour faire ses réserves avant l’hibernation. La LPO et des fabricants comme Husqvarna conseillent une tonte uniquement diurne, idéalement entre 10 h et 19 h, voire 10 h–17 h selon le centre normand Chêne. Revoir l’horaire prend deux minutes et ne coûte rien.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de réglage 2 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Tondre uniquement entre 10 h et 17 h évite la sortie des hérissons, actifs du crépuscule à l’aube. Le robot ne circule plus quand ils chassent et traversent la pelouse. 💡 Le petit plus : Laissez 30 à 50 cm d’herbe haute le long des haies pour former un couloir sûr, à distance des lames. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Lancer le robot après le coucher du soleil, même « pour une petite heure », en pensant qu’aucun animal ne circule.

Les bons réflexes pour un robot vraiment ami des hérissons

Robot et faune sauvage peuvent cohabiter si l’on ajuste un peu le jardin. À l’image de la Wallonie, qui interdit les robots-tondeuses entre 18 h et 9 h depuis 2026, chacun peut transformer son terrain en refuge plutôt qu’en piège, même avec des modèles bourrés de capteurs.

programmer la tonte uniquement en journée ;

laisser une bande de 30 à 50 cm non tondue le long des haies ;

vérifier pelouse et station de charge avant chaque départ.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Robot tondeuse la nuit : cette erreur tue en silence ce petit animal du jardin, ne programmez plus ainsi»