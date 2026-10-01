Tempête et trampoline envolé : ce détail négligé fait payer un voisin, l'autre ne doit rien à son assurance habitation

Dans un lotissement calme, deux voisins affrontent la même nuit de rafales avec le même trampoline de jardin, mais pas le même réflexe d’ancrage. Entre assurance habitation, vents d’automne et conflit de voisinage, qui risque vraiment de payer cher ?

Dans un lotissement bien tranquille, deux voisins ont laissé tout l’automne le même modèle de trampoline posé sur la pelouse. Une nuit, les rafales ont fait vibrer les fenêtres, les poubelles ont roulé… et au petit matin, l’un des deux regarde son jardin intact, tandis que l’autre contemple son trampoline posé sur la véranda du voisin, grillage arraché au passage.

Nous avons tous déjà pensé que 80 kilos de métal posés sur l’herbe ne bougeraient pas. Les assureurs, eux, ont vu défiler des dizaines de dossiers de trampoline envolé. Entre ces deux voisins, tout s’est joué sur quelques piquets d’ancrage et sur la façon dont l’assurance habitation lit la notice de montage.

Deux jardins, deux trampolines… et un seul chèque à signer

Le décor est simple : deux trampolines de 3,66 mètres, sortis en été puis oubliés sur la pelouse. Le premier voisin a pris dix minutes en septembre pour enfoncer quatre piquets en U autour des pieds, comme indiqué dans la notice. Le second s’est dit que le poids de la structure suffirait. Au matin de la tempête, le trampoline ancré n’a pas bougé ; l’autre a traversé la clôture et a atterri sur le toit vitré d’à côté.

Un trampoline pèse peu pour sa taille et son tapis de saut, surtout avec un filet de sécurité, offre une immense surface au vent. Dès qu’une rafale s’engouffre dessous, l’ensemble se comporte comme un cerf-volant géant qui roule, rebondit et change de trajectoire. Les fabricants prévoient donc un ancrage et recommandent de retirer le filet avant la mauvaise saison ; ce sont précisément ces lignes que l’expert de l’assurance relit en premier.

Trampoline envolé : ce que votre assurance paie… et ce qu’elle refuse

Juridiquement, l’article 1242 du Code civil rend le gardien de la chose responsable des dommages qu’elle cause, sans faute à prouver. Le propriétaire du trampoline reste donc tenu des dégâts sur le toit, la voiture ou la clôture du voisin, pris en charge en principe par sa responsabilité civile incluse dans l’assurance multirisque habitation. Mais si le trampoline n’était ni ancré ni utilisé comme prévu par la notice, l’assureur peut limiter ou refuser l’indemnisation, en écartant au passage l’argument du « vent exceptionnel », rarement admis comme force majeure.

Pour la victime, la meilleure voie consiste à activer l’assurance du voisin : elle est indemnisée sans franchise ni impact sur son propre bonus. À défaut, sa garantie tempête peut jouer, mais avec une franchise et la preuve à apporter d’un vent d’intensité anormale. Quant au trampoline lui-même, il n’est pas toujours couvert parmi les biens extérieurs, et le propriétaire doit en tout cas déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle Plusieurs milliers d’euros évités 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un trampoline solidement ancré et allégé de son filet offre beaucoup moins de prise au vent ; en cas de coup de vent, il reste au sol et, si un sinistre survient malgré tout, le respect de la notice joue clairement en votre faveur face à l’expert d’assurance. 💡 Le petit plus : prévenir son assureur de la présence du trampoline et vérifier noir sur blanc que la responsabilité civile du contrat couvre bien les dégâts causés au voisin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le trampoline non ancré, filet dressé tout l’automne, en pensant que son poids suffit et sans avoir relu les conditions de votre contrat d’assurance.

Les bons réflexes au jardin avant la prochaine tempête

Le geste qui a sauvé le premier voisin est simple : un kit d’ancrage avec piquets en U ou vrilles vissées dans la terre, posé sur une zone de pelouse stable et contrôlé après les fortes pluies. Retirer le filet et la bâche avant novembre réduit encore la prise au vent, comme le recommandent les notices de nombreux modèles.

Pour éviter aussi les conflits de voisinage, mieux vaut ne pas coller le trampoline au grillage : un tribunal a déjà condamné un propriétaire dont l’équipement, « quasiment au contact » de la mitoyenneté, déformait le grillage voisin, avec remise en état et astreinte à la clé. En pratique, on peut éloigner le trampoline des fenêtres voisines, vérifier les règles du PLU ou du règlement de lotissement et adopter, les veilles de grand vent, quelques réflexes très concrets :

resserrer ou remplacer les piquets d’ancrage dans la pelouse humide ;

retirer ou coucher le filet de sécurité et la bâche ;

éloigner le trampoline des voitures et des vérandas ;

prévenir son voisin si l’on sait que l’installation est à risque.