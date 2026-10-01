Scarabée japonais : vos haies sont dévorées, mais cette haie refuge que les Français s’arrachent cet automne lui résiste

En quelques étés, le scarabée japonais a transformé des kilomètres de haies françaises en dentelle. Face à ce ravageur, une haie de cyprès de Leyland s’impose en automne comme le nouveau rempart des jardins.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cupressus × leylandii 🌸 Nom courant Cyprès de Leyland 📏 Dimensions En haie 2 à 5 m de haut ; jusqu’à 20 m x 4-6 m en sujet libre ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, sol bien drainé ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 à -20 °C 🍂 Feuillage Persistant, vert, en fins rameaux résineux

Dans de nombreux jardins, les haies ont soudain pris des allures de dentelle : feuilles trouées, rameaux nus, massifs transformés en décor de fin de saison alors que l’été vient à peine de s’achever. Un minuscule coléoptère venu d’Asie a déjà fait beaucoup de dégâts.

Face à cette pression, les jardineries françaises ont vu les ventes d’une même haie exploser : le cyprès de Leyland. Persistant, rapide et surtout boudé par le ravageur, il est devenu la valeur refuge de l’automne pour qui veut replanter sans trembler.

Quand le scarabée japonais transforme les haies en dentelle

Le scarabée japonais (Popillia japonica) mesure à peine un centimètre, mais son appétit est gigantesque. Les adultes ont grignoté le limbe des feuilles entre les nervures, laissant rosiers, charmes, hêtres ou lauriers comme squelettisés. Les larves, elles, ont attaqué les racines dans les pelouses humides.

En Allemagne, ce coléoptère a même entraîné des interdictions d’arrosage pour limiter sa progression. En France, les premiers signalements ont inquiété les jardiniers, qui ont vu leurs haies feuillues se faire dévorer en quelques semaines et se sont mis à chercher une alternative durable, sans traitement chimique à répétition.

Pourquoi le cyprès de Leyland résiste là où les autres cèdent

Nous avons tous déjà planté une haie “classique” pour son feuillage tendre et décoratif. C’est justement ce que préfère le scarabée. Le cyprès de Leyland joue sur un tout autre registre : ses aiguilles fines, coriaces et très résineuses ne sont pas appétentes pour l’insecte, qui l’a largement ignoré.

Ce conifère forme en plus une haie serrée, verte toute l’année, avec une croissance qui a surpris plus d’un voisin : jusqu’à près d’un mètre par an dans de bonnes conditions. Pas étonnant que les pépiniéristes de Botanic, Jardiland ou Leroy Merlin le conseillent désormais en “haie bouclier” contre ce ravageur.

Planter et entretenir cette haie bouclier en automne

L’automne, surtout octobre, s’est imposé comme le moment idéal pour planter une haie de cyprès de Leyland. La terre est encore tiède, les pluies sont plus fréquentes et les jeunes racines s’installent en profondeur avant l’hiver, avec beaucoup moins d’arrosages qu’au printemps.

Pour une haie dense et durable, quelques gestes ont fait la différence :

ouvrir une tranchée d’environ 50 cm de large sur 40 cm de profondeur

espacer les plants de 60 à 80 cm, en restant à 50 cm de la limite si la haie ne dépasse pas 2 m

mélanger la terre avec du compost, arroser environ 10 litres par plant

poser un paillage et tailler légèrement dès la première année, puis deux fois par an

éviter toute plantation en période de gel ou de sol détrempé

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ce minuscule scarabee invasif fait interdire darroser les jardins en pleine canicule deja repere en france»