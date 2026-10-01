Ce lapin à la moutarde mijoté qui a conquis toute ma famille cache un secret pour ne jamais être sec en automne

Viande qui s’effiloche, sauce lisse au vin blanc et parfum de thym : ce lapin à la moutarde change tout. Reste un geste tout simple à maîtriser.

Les soirs d’automne, il y a ce parfum qui s’échappe de la cocotte, mélange de vin blanc chaud, de thym et d’échalotes qui caramélisent doucement. La viande de lapin se détend, la crème frémit à peine, la moutarde arrondit son piquant. Sur la table, on attend déjà le pain pour saucer.

On redoute souvent le lapin à la moutarde : trop sec, trop fort, ou cette sauce qui tranche dès qu’on verse la crème. Ici, c’est l’inverse. La viande se détache à la fourchette, la crème moutardée enrobe chaque morceau sans lourdeur et tout le monde se ressert. Ce lapin mijoté à la moutarde a un secret simple, qui commence dès la préparation.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 lapin (1,3–1,5 kg) coupé en morceaux

✅ 4 c. à soupe de moutarde de Dijon

✅ 50 cl de vin blanc sec + 20 cl de crème fraîche entière

✅ 5 échalotes, 1 carotte, 2 gousses d’ail, thym, laurier, persil plat

Le secret d’un lapin à la moutarde vraiment fondant (et jamais sec)

Le lapin est une viande maigre : si on le bouscule avec un feu trop vif ou une cuisson expresse, il se raidit et devient fibreux. Pour un lapin à la moutarde au vin blanc tendre, on combine une saisie rapide pour dorer, puis un long mijotage à petit frémissement. Le vin blanc sec arrondit la sauce, la moutarde de Dijon apporte le caractère, la crème fraîche entière vient seulement en fin de parcours.

Pas à pas : la méthode inratable pour un lapin à la moutarde qui se détache à la fourchette

On badigeonne le lapin de moutarde puis on le saisit en cocotte. En parallèle, le vin blanc chauffe avec ail, carotte, thym et laurier. Quand les échalotes sont fondues, on réunit le tout et on laisse ce lapin mijoté à la moutarde s’attendrir environ une heure avant la crème.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher le lapin, saler, le badigeonner de moutarde et préparer carotte, ail, échalotes, herbes. Technique : Chauffer huile ou beurre, dorer chaque morceau sans brûler la moutarde, réserver. Cuisson : Faire fondre les échalotes, ajouter le vin blanc frémissant et ses aromates, couvrir et mijoter 50 à 60 minutes à feu doux. Finition : Retirer le lapin, mélanger crème, moutarde restante et persil, lier la sauce hors du feu, napper la viande.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert Cuire longtemps à petit frémissement détend les fibres sans les sécher. La crème ajoutée hors du feu reste nappante. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de moutarde à l’ancienne ou des champignons poêlés en plus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais faire bouillir après la crème ni brûler la moutarde.

Mon carnet d’astuces pour un lapin à la moutarde digne d’un restaurant

On sert ce lapin à la moutarde à la crème bien chaud, nappé de sauce, avec riz blanc, purée ou tagliatelles qui boivent le jus. Les restes se gardent jusqu’au lendemain au réfrigérateur et se réchauffent doucement, sans faire bouillir la sauce.