Ces 7 goûters maison pour la semaine, prêts le dimanche en 2 h : mes enfants ne veulent plus que ça

Chaque dimanche, en deux heures chrono, je remplis boîtes et congélateur de goûters maison pour toute la semaine. Comment cette routine simple a fait disparaître les biscuits industriels et les cris de 16 h ?

Dimanche après-midi, la maison sent le beurre fondu, la banane mûre et le caramel qui blondit. Pendant longtemps, le goûter du soir rimait avec paquet ouvert en urgence. En préparant maintenant tous nos goûters maison pour la semaine ce jour-là, on change complètement la fin de journée.

L’idée n’est pas d’y passer la journée, mais d’optimiser deux heures : four chaud, vaisselle intégrée, zéro stress à 16 h. Une sorte de batch cooking sucré où l’on enchaîne muffins banane-chocolat, madeleines miel-vanille, cookies aux flocons d’avoine, cake marbré, barres de céréales, crêpes épaisses, compote et bouchées coco-caramel. Reste à caler l’organisation qui permet d’y arriver sans courir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Farine, sucre, levure chimique et sel pour toutes les pâtes

✅ Bananes, pommes, poires et compote pour parfumer gâteaux et barres

✅ Beurre, huile neutre, yaourt, lait pour moelleux et dorure

✅ Pépites de chocolat, flocons d’avoine, coco râpée, lait concentré pour la touche gourmande

Pourquoi je prépare tous les goûters le dimanche (et plus jamais en catastrophe le soir)

Préparer ses goûters maison pour la semaine en une seule session change la fin de journée. On ne négocie plus devant le placard, on sait qu’il reste des muffins banane-chocolat, des madeleines miel-vanille ou des cookies aux flocons d’avoine, puis compote, cake marbré, barres et crêpes épaisses selon les jours. Les enfants ont leurs repères et les paquets industriels restent fermés.

2 h chrono : l’organisation qui vous donne 7 goûters maison pour la semaine

Pour que ces 7 goûters tiennent en à peine deux heures, on pense comme en cuisine professionnelle : mêmes bols pour les ingrédients secs, four qui ne s’éteint jamais, cuissons regroupées par température et cuissons à la poêle pendant que le four travaille. Cette organisation fluide permet d’alterner fournées moelleuses, plaques croustillantes et bouchées coco-caramel sans avoir l’impression de courir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir ingrédients, peser, lancer la compote, puis préparer les pâtes principales. Technique : Ajouter pâte à sablés et base coco au lait concentré, sans trop travailler. Cuisson : Cuire au four par température décroissante, puis les barres à 170 °C. Finition : Finir par les crêpes épaisses, l’enrobage caramel des bouchées coco, puis refroidir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps du dimanche 2 h – 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert On ne travaille pas trop les pâtes à levure pour garder une mie légère. Repos au froid pour madeleines et pâte à crêpes, base coco desséchée, refroidissement complet : ces détails assurent bosse, moelleux et bouchées stables. ✨ Le twist gourmand : La compote maison sert aussi de liant, tartinade et garniture de crêpes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfermer des gâteaux tièdes ensemble dans une boîte hermétique.

Portionner, congeler, conserver : les bons gestes pour garder le moelleux toute la semaine

Tout doit refroidir avant rangement. Cookies et sablés dans une boîte en métal, cake tranché et muffins au congélateur avec papier cuisson entre les parts, crêpes épaisses empilées par portions, compote au frais en pots, bouchées coco-caramel à température ambiante trois jours. Au moment du goûter, on garde un réflexe simple : 20 secondes de lavage des mains, puis on sort la boîte du jour.