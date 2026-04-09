Saumon et poireaux : 4 recettes express façon resto pour ce soir et la grosse erreur à bannir

Ce soir, dans votre cuisine, le duo saumon poireaux passe du banal au plat de restaurant grâce à quelques gestes précis au four. Quatre versions rapides promettent un poisson fondant et des poireaux tendres, sans allonger votre soirée.

Au sortir du four, le saumon feuillette, les poireaux fondent, une odeur de crème chaude envahit la cuisine ; le dîner de semaine change d’allure.

Quand le duo saumon poireaux est raté, on obtient poisson sec et légumes aqueux. Avec ces 4 versions très simples, on vise le résultat restaurant, ce soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de saumon frais (4 pavés ou 1 grand filet)

✅ 4 poireaux (parties blanches et vert clair, bien lavés)

✅ 50 cl de crème fraîche entière ou légère

✅ 400 g de pommes de terre nouvelles ou 9 feuilles de lasagne

Saumon et poireaux : 4 idées prêtes ce soir

Version plaque : poireaux en bâtonnets rôtis 12 minutes à 215 °C avec huile d’olive, puis saumon ajouté au centre pour 10 minutes, le tout servi avec citron frais.

Version gratin : poireaux en rondelles, pommes de terre, crème, lait, moutarde de Dijon et câpres cuisent d’abord ensemble, avant que les pavés de saumon ne finissent doucement au four. Version lasagnes et version papillotes misent sur la crème ou le vin blanc, le fromage ou le citron, pour des textures fondantes très différentes.

Les gestes clés pour un saumon poireaux réussi

On garde seulement le blanc et le vert clair, on ouvre les poireaux en quatre dans la longueur, on les rince longuement, puis on les attendrit toujours avant d’ajouter le poisson.

Que ce soit au four, en gratin, en lasagnes ou en papillote, le saumon est ajouté en dernier ; on le cuit juste jusqu’à ce qu’il devienne opaque, jamais plus.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper, laver et égoutter soigneusement les poireaux, préparer l’accompagnement. Technique : Commencer par cuire poireaux et féculents : plaque, poêle, gratin. Cuisson : Ajouter le saumon assaisonné, au-dessus ou au centre du plat. Finition : Finir la cuisson, laisser reposer, ajouter citron, herbes, fromage.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 à 50 min 🔍 Le secret de l’expert On lance toujours la cuisson par les poireaux et les féculents, puis on glisse le saumon dans un milieu déjà chaud et légèrement humide. ✨ Le twist gourmand : Finir avec zeste de citron, aneth frais et quelques câpres. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire le saumon aussi longtemps que les poireaux : il devient sec et fibreux.

Conserver, réchauffer et varier vos recettes saumon poireaux

Gratin, lasagnes et saumon poireaux au four se conservent deux jours au réfrigérateur ; on réchauffe doucement à 160 °C. Les papillotes, elles, se préparent à l’avance mais ne cuisent qu’au dernier moment.