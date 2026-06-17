Si vos proches en ont assez de vos tartes, ce dessert du Sud-Ouest ultra fondant aux framboises va tout changer

À l’heure du goûter, même les meilleures tartes finissent par lasser les invités. Ce millasson aux framboises promet un cœur ultra fondant qui pourrait bien tout changer.

Vos proches saturent des tartes ? Ce millasson aux framboises fond littéralement sur la langue au goûter

À force de sortir la même tarte aux fruits à chaque goûter, la table soupire un peu, même si la pâte est réussie. On sent que les envies changent, que les convives rêvent d’autre chose qu’un fond de pâte croustillant et de beaux quartiers bien rangés.

On a envie d’un dessert qui sente bon le lait chaud, avec un cœur fondant qui change des parts de tarte un peu toujours pareilles. Ce sera un millasson aux framboises ultra fondant, celui qui se coupe en carrés et fait immédiatement taire tout le monde à la première bouchée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 ml de lait entier, 3 œufs, 100 g de sucre en poudre

✅ 100 g de farine de blé, 1 sachet de sucre vanillé ou 1 cuillère à café d’extrait de vanille

✅ 50 g de beurre fondu + un peu pour le moule, 1 pincée de sel, 1 cuillère à soupe de rhum ambré (facultatif)

✅ 300 g de framboises (fraîches ou surgelées non décongelées), 1 cuillère à soupe de sucre roux (facultatif, pour la croûte dorée)

Pourquoi vos tartes lassent tout le monde (et comment le millasson change la donne)

Entre flan et gâteau, ce dessert du Sud-Ouest affiche une pâte fine, un dessus doré et un intérieur crème, porté par les framboises. Parfait en goûter qui change des tartes, sans quitter l’esprit du fait-maison généreux.

La méthode inratable en 4 étapes (le cœur fondant garanti)

La magie tient à une pâte fluide façon pâte à crêpes épaisse, coulée sur les fruits, puis cuite juste jusqu’au centre tremblotant. D’ailleurs, tout se joue aussi dans le repos : quelques minutes hors du four suffisent pour que le millasson se pose sans perdre son fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; fouetter les œufs avec les sucres et le sel, ajouter la farine puis délayer progressivement avec le lait. Technique : Incorporer la vanille, le beurre fondu et le rhum, obtenir une pâte lisse, bien fluide, rappelant une pâte à crêpes un peu épaisse. Cuisson : Beurrer un moule de 22 à 24 cm, y répartir les framboises encore surgelées si besoin, verser la pâte et saupoudrer éventuellement de sucre roux. Finition : Enfourner 35 à 45 minutes jusqu’à ce que les bords soient pris et le centre encore légèrement tremblotant, laisser tiédir au moins 20 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h (préparation, cuisson et repos) 🔍 Le secret de l’expert Le lait entier et le beurre enrobent les protéines des œufs : elles coagulent doucement, pour une texture fondante plutôt qu’élastique. En sortant le moule quand le centre frémit encore, on laisse le millasson finir sa prise en refroidissant sans jamais sécher. ✨ Le twist gourmand : Zester finement un citron dans la pâte et ajouter des amandes effilées sur le dessus à mi-cuisson pour un parfum vif et un croquant de boulangerie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à ce que le centre soit totalement ferme ou utiliser des framboises déjà décongelées, qui détremperaient la pâte et feraient disparaître le cœur fondant.

Questions pratiques : conservation, réchauffage, organisation du goûter

Tiède, on obtient un cœur presque coulant, avec juste un nuage de yaourt grec ou de crème épaisse ; froid, il se tranche net, se garde deux à trois jours au réfrigérateur et supporte tous les changements de fruits rouges selon le marché.