Tomates farcies végétariennes : cette version sans four en 30 min fait oublier la viande à tout le monde cet été

En plein été, je refuse d’allumer le four pour mes tomates farcies végétariennes. Cette version minute, sans viande et ultra-gourmande, cache un ingrédient clé.

La chair est presque tiède, la peau cède sans résistance, un parfum de tomate mûre, d’ail et d’herbes monte de l’assiette. Sous la dent, une farce dense, parfumée, où le croquant d’une amande torréfiée vient casser le fondant de la tomate.

Ces tomates farcies végétariennes n’ont rien d’une version au rabais. Sans viande, sans four et prêtes en moins de 30 minutes, elles restent pourtant ultra-gourmandes ; on voit les carnivores se resservir sans poser de question. Reste à comprendre comment on fait pour que tout le monde en redemande.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de tomates bien mûres mais fermes (4 à 6 pièces)

✅ 80 g de concentré de tomates

✅ 60 g d’oignon, 4 g d’ail, un filet d’huile d’olive

✅ 8 g de parmesan râpé, 4 g d’amandes torréfiées, sarriette, sel, sucre

Pourquoi on ne met plus de viande dans ces tomates farcies en été

La version classique, cuite longuement au four avec de la viande hachée, peut vite sembler lourde quand il fait chaud. Ici, on s’appuie sur la force naturelle de la tomate ; sa pulpe juteuse, son acidité douce et sa chair fondante suffisent à porter le plat.

Le secret tient dans une farce végétarienne ultra-concentrée. Le concentré de tomates renforce le goût, le parmesan apporte le côté salé et gourmand, les amandes concassées donnent le croquant. Avec des tomates mûres mais fermes, la farce reste en place et chaque bouchée a du relief, même servie froide.

Pas à pas : la recette de tomates farcies végétariennes sans viande et sans four

On commence par une base oignon-ail revenue doucement dans l’huile d’olive. On y ajoute concentré de tomates, sarriette, sucre et sel ; quelques minutes de mijotage suffisent pour obtenir une préparation dense, ni aqueuse ni acide.

Pendant ce temps, on monde les tomates : un passage éclair dans l’eau bouillante, puis un bain d’eau glacée pour retirer la peau sans les abîmer. Évidées et légèrement salées, elles accueillent une farce enrichie de parmesan et d’amandes torréfiées. Ces tomates farcies sans four se servent tièdes ou bien froides, directement sorties du réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire revenir oignon et ail dans l’huile d’olive, puis ajouter concentré de tomates, sarriette, sucre et sel ; laisser épaissir quelques minutes. Technique : Torréfier les amandes concassées à sec, les incorporer à la base tomate, puis ajouter le parmesan râpé hors du feu. Cuisson : Plonger les tomates quelques secondes dans l’eau bouillante, les refroidir dans un bain glacé, retirer la peau, couper un chapeau, évider et saler légèrement l’intérieur. Finition : Garnir les tomates avec la farce, remettre les chapeaux, arroser d’un filet d’huile d’olive et servir tiède ou bien froide.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le concentré de tomates donne une intensité que la pulpe seule n’a pas, le parmesan apporte l’umami qui rappelle une farce à la viande, et les amandes torréfiées ajoutent des notes grillées et du croquant. Monder rapidement les tomates puis les refroidir garde une chair fondante qui se tient, parfaite pour des tomates farcies tièdes ou froides. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste de citron finement râpé dans la farce, puis quelques copeaux de parmesan et un filet d’huile d’olive fruitée au moment du service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser les tomates trop longtemps dans l’eau bouillante ou zapper le bain froid ; la peau s’accroche, la chair se délite et la farce s’échappe, surtout si on a aussi eu la main trop lourde sur le sel.

Variantes et idées de service pour tout l’été

On ne jette surtout pas la pulpe retirée en évidant les tomates. Elle fait une excellente base de sauce minute, se glisse dans un gaspacho, parfume une ratatouille ou se sert crue sur une salade croquante ; un geste zéro gaspi qui prolonge le goût de la saison.

Ces tomates farcies sans viande se préparent quelques heures à l’avance et se gardent au frais jusqu’au service. On les sert en entrée avec une salade verte, ou en plat avec un taboulé et du pain grillé. Version plus fromagère avec un peu de feta émiettée, plus relevée avec piment d’Espelette ou origan ; tant que les amandes sont bien torréfiées et l’assaisonnement maîtrisé, on garde cette signature légère et terriblement gourmande.