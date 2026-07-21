Oubliez la chair à saucisse : cette farce végétarienne gorgée de soleil rend vos courgettes farcies ultra fondantes

Exit la chair à saucisse lourde : ces courgettes farcies, préparées au four avec une farce végétarienne gorgée de soleil, deviennent ultra fondantes. Quelle est l’astuce simple qui change tout ?

À la sortie du four, une odeur d’herbes et de fromage chaud flotte, la surface est dorée, la courgette se tient mais la lame du couteau la traverse comme du beurre. On croit encore à des farcis classiques, lourds à la chair à saucisse ; en réalité, la farce est végétarienne, gorgée de soleil, et tout se joue dans ce cœur fondant.

Fini les plats qui baignent dans le gras ou la courgette fibreuse ; ici, tomates cerises et feta travaillent ensemble pour rendre la chair moelleuse jusqu’à l’intérieur. Avec quelques ajustements très simples, on obtient des courgettes farcies à la feta qui restent légères, parfumées et vraiment gourmandes. Reste à comprendre comment cette garniture sans viande fait toute la différence.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 courgettes moyennes

✅ 200 g de feta

✅ 250 g de tomates cerises bien mûres

✅ 1 petite gousse d’ail

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive

✅ 40 g de chapelure fine

✅ 30 g de parmesan râpé (facultatif)

✅ 1 c. à c. d’origan ou de thym, 6 feuilles de basilic

✅ Sel, poivre du moulin

Les ingrédients de la farce gorgée de soleil

Ici, on oublie la chair à saucisse pour une farce qui joue la carte méditerranéenne : tomates cerises qui confisent, feta qui fond sans se liquéfier et huile d’olive pour lier le tout. Le résultat est plus léger, mais tout aussi généreux en goût.

Les courgettes doivent être moyennes, jamais géantes : leur peau reste tendre et elles deviennent fondantes plus vite. Les herbes – basilic, origan ou thym – apportent ce parfum d’été, tandis que la chapelure forme une fine croûte dorée qui protège un cœur ultra moelleux.

Recette pas à pas : courgettes farcies à la feta ultra fondantes

La clé de ces courgettes farcies sans viande, c’est la gestion de l’eau. On pré-cuit la chair, on laisse le four travailler à découvert, et la farce reste juteuse sans transformer le plat en soupe.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les couper en deux dans la longueur, puis les évider sans percer la peau ; hacher finement la chair récupérée. Technique : Faire revenir la chair hachée 5 à 7 min avec 1 c. à s. d’huile d’olive et l’ail râpé, juste pour l’attendrir et faire évaporer l’excès d’eau. Cuisson : Dans un saladier, mélanger chair tiédie, tomates cerises coupées en deux, feta émiettée, herbes, moitié de la chapelure, poivre et filet d’huile ; garnir généreusement les coques. Finition : Parsemer du reste de chapelure et du parmesan, arroser d’un dernier filet d’huile, puis enfourner 30 à 35 min à 190 °C, jusqu’à courgettes très tendres et dessus bien doré.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert La chair de courgette, très aqueuse, est partiellement asséchée à la poêle ; les tomates cerises libèrent ensuite un jus concentré qui imprègne le légume. La feta apporte gras et crémeux, tandis que la chapelure absorbe le surplus et dore en surface pendant la cuisson à découvert. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques olives noires hachées, des pignons légèrement torréfiés et un zeste de citron pour renforcer le caractère méditerranéen de la farce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couvrir le plat ou zapper la pré-cuisson de la chair : on obtient alors des courgettes gorgées d’eau, sans vraie croûte gratinée.

Variantes & idées de service

Ces courgettes farcies végétariennes se servent chaudes ou tièdes, avec une salade de roquette citronnée, du riz, du boulgour ou un peu de quinoa pour en faire un plat complet. On peut aussi glisser la même farce dans des courgettes rondes, en adaptant le temps de cuisson.

Au réfrigérateur, le plat se garde jusqu’à deux jours, bien couvert. Pour retrouver le dessus croustillant et le cœur fondant, on réchauffe toujours au four, quelques minutes à 180 °C, plutôt qu’au micro-ondes.