Ce menu d’été en 5 recettes express cache un plan d’attaque malin pour sauver votre mercredi 29 juillet

Entre réunions, le mercredi 29 juillet file vite en cuisine. Ce menu du jour en 5 recettes estivales vous promet un repas complet sans corvée.

Odeur de basilic froissé, tomates qui mijotent, cabillaud nacré, cerises bien mûres : en quelques minutes, la cuisine prend des airs d’été. On a envie de croquant, de fondant et d’un dessert glacé, sans finir épuisé derrière les fourneaux.

Ce mercredi 29 juillet, la question revient : que servir vite, bon et de saison quand la journée est chargée ? On vous propose un plan simple en cinq recettes, pensé comme un vrai menu, pas comme un énième bricolage de placard.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Primeur : 2 concombres, 3 tomates, 1 poivron, 1 citron, 1 bouquet de basilic, 1 bouquet de menthe ou persil, 500 g de cerises.

✅ Poissonnerie : 4 dos de cabillaud bien frais (environ 600 à 700 g au total).

✅ Crèmerie : 150 g de mozzarella ou fromage râpé, 20 cl de crème liquide entière.

✅ Épicerie : 250 g de semoule moyenne, 800 g de gnocchis, 400 g de pulpe de tomate, 1 l de court-bouillon, sauce soja, vinaigre de riz, sucre, graines de sésame, huile d’olive.

Mercredi 29 juillet : un menu du jour complet en 5 recettes simples

Ce menu du jour mercredi 29 juillet tient sur cinq assiettes complémentaires : une salade de concombres façon asiatique très fraîche, un taboulé maison citronné, un généreux gratin de gnocchis tomate–basilic, un cabillaud au court-bouillon tout doux et une glace à la cerise pour finir en fraîcheur. Chaud et froid alternent, le croquant répond au fondant ; de quoi satisfaire la tablée sans recettes compliquées.

Comment vous organiser pour ne pas passer la journée en cuisine

Pour ne pas passer la journée en cuisine, on joue la carte de l’anticipation. Le matin ou en début d’après-midi, on prépare taboulé, salade de concombres et glace ; ils gagnent tous à patienter au frais. Au dernier moment, on glisse le gratin au four, on poche le cabillaud à simple frémissement et on passe à table.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Lancer taboulé, salade de concombres et glace à la cerise, puis tout mettre au frais. Technique : Laisser reposer, vérifier que la semoule est tendre et ajuster les assaisonnements des préparations froides. Cuisson : Préchauffer le four, préparer le gratin de gnocchis, l’enfourner puis pocher le cabillaud dans le court-bouillon frémissant. Finition : Dresser le cabillaud avec les accompagnements, servir le gratin chaud, sortir la glace juste avant de former les boules.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Ce menu fonctionne comme une grande recette : les plats froids gagnent en saveur au frais, pendant que le four dore le gratin et que le cabillaud cuit doucement au court-bouillon. ✨ Le twist gourmand : Un filet d’huile de sésame et des oignons nouveaux sur le concombre, un zeste de citron dans le taboulé, des amandes grillées sur la glace : des gestes simples qui changent tout. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Porter le cabillaud à grosse ébullition, bâcler le repos des préparations froides ou détremper les gnocchis dans trop de sauce ruine l’équilibre de ce mercredi gourmand.

Variantes et idées de restes pour le lendemain

Le taboulé se garde deux jours au frais et se glisse en lunchbox. Le gratin réchauffe très bien, le cabillaud peut être effiloché dans une salade, la glace servira encore le soir suivant.