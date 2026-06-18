Tout le monde poche ses pêches au sirop : cette astuce italienne au four évite une grosse erreur au dessert

À l’heure du dessert, les pêches quittent le sirop pour le four chaud, parfumées au miel et romarin comme sur une table italienne. Et si ce geste ultra simple remplaçait à jamais la boîte de fruits au sirop ?

En fin de repas, quand la table s’attarde et que l’air du soir entre par la fenêtre, la pêche change de rôle. La chair tiédie, le jus qui perle, un parfum d’herbe fraîche évoquent aussitôt un jardin italien.

On oublie le fruit noyé dans le sirop ; ici, le four caramélise, l’herbe infuse et le dessert reste léger. Cette façon très simple de traiter la pêche pourrait bien remplacer définitivement la version en boîte.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 pêches jaunes mûres mais fermes (≈700 g)

✅ 60 g de miel liquide, 10 g d’huile d’olive, 1 g de sel fin

✅ 1/2 citron (zeste + 10 g de jus) et 2 g de vanille

✅ 400 g de yaourt grec, 30 g d’amandes effilées, 2–3 brins de romarin frais

Pourquoi il faut arrêter de pocher les pêches dans le sirop

La pêche pochée rassure encore beaucoup de tables : facile, très sucrée, presque impossible à rater. Pourtant, dans le sirop, le fruit se dilue ; on sent surtout le sucre, la texture devient uniforme, et le dessert perd en relief.

Au four, on change tout : la chaleur concentre les sucres naturels, les bords dorent, le cœur reste juteux. Le jus au fond du plat devient un sirop naturel, bien moins sucré qu’un sirop industriel mais beaucoup plus parfumé.

La méthode inratable des pêches rôties au miel et romarin

On part de pêches mûres mais encore fermes, pour qu’elles supportent la chaleur sans se défaire. On les coupe en quartiers, on les serre dans un plat, puis on les enrobe d’un mélange miel, huile d’olive, citron, vanille, sel et romarin.

Direction le four à 200 °C pour 15 à 20 minutes. Les pêches rôties au four au miel et romarin sortent légèrement grillées, nappées de jus sirupeux, pendant que le yaourt bien froid attend au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, couper les pêches en quartiers dans un plat. Technique : Mélanger miel, huile, citron, sel, vanille, romarin ciselé puis napper les fruits. Cuisson : Enfourner 15 à 20 minutes, jusqu’à bords dorés et jus sirupeux. Finition : Laisser reposer, servir chaud sur le yaourt froid, arroser de jus et d’amandes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25–30 min 🔍 Le secret de l’expert À 200 °C, le four saisit les fruits, l’intérieur reste fondant et les sucres naturels caramélisent. Sel et citron renforcent le goût tout en laissant un dessert moins sucré qu’une compote. ✨ Le twist gourmand : On mélange yaourt grec et ricotta citronnée, on pose les pêches dessus et on déglace le plat avec un trait de Moscato. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire à four trop doux ou couvrir : les pêches bouillent, rendent leur eau et aucune caramélisation ne se forme.

Variantes légères, sans sucre ajouté et idées d’accompagnements

Pour une version plus légère, on réduit le miel ou on le remplace par du sirop d’érable, ou on le supprime si les pêches sont très parfumées. La même méthode fonctionne avec abricots, prunes ou figues.

Au moment du service, on ajoute un zeste de citron, quelques feuilles de thym ou de menthe et on sert avec un thé glacé ou un verre de Moscato.