Tout le monde sert sa salade de pâtes avec de la tomate : en été, j’y mets ce fruit d'été rôti et tout disparaît

En plein été, cette salade de pâtes aux abricots rôtis remplace la tomate sur la table et surprend tous les invités. Entre sucré-salé, citron et basilic, un détail technique change tout.

Tout le monde sert sa salade de pâtes avec de la tomate : en été, j’y mets des abricots rôtis et personne n’y résiste !

Sur la table, le grand saladier de pâtes sent l’huile d’olive, le citron, les herbes. Une note plus chaude, presque pâtissière, se glisse pourtant au-dessus du plat.

Les couleurs claquent, la texture oscille entre fondant et croquant, et on comprend vite que cette salade de pâtes n’a rien à voir avec la version tomate-mozza qu’on sert d’habitude.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de pâtes courtes (fusilli, farfalle ou penne)

✅ 8 abricots mûrs mais fermes + 1 c. à s. de miel + 1 c. à s. d’huile d’olive

✅ 200 g de feta + 1 grosse poignée de basilic frais

✅ Vinaigrette : 1 citron, 1 c. à s. de vinaigre de cidre, 1 c. à c. de moutarde, 4–5 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre, ail (facultatif)

Pourquoi cette salade de pâtes aux abricots rôtis fait oublier la tomate

Le pari, ici, c’est de remplacer la tomate par des abricots rôtis pour une vraie salade de pâtes aux abricots rôtis. Au four, les fruits concentrent leurs sucres et prennent des bords dorés, légèrement caramélisés. Leur douceur répond à la salinité de la feta, pendant que le croquant des pâtes froides et le parfum du basilic frais animent chaque bouchée. Une vinaigrette citron–huile d’olive bien vive vient lier le tout sans lourdeur.

Assemblage : l’ordre précis qui change tout

Pour que la salade garde son relief, l’ordre est capital. On commence par rôtir les abricots à 200 °C avec huile d’olive, miel, sel et poivre, jusqu’à ce que les bords colorent. Pendant ce temps, on cuit les pâtes al dente dans une grande quantité d’eau salée, puis on les rince rapidement à l’eau froide avant de les huiler légèrement. Ce n’est qu’une fois les pâtes bien froides qu’on ajoute la vinaigrette, puis les fruits rôtis et la feta en gros éclats.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les abricots en deux, retirer les noyaux, les disposer face coupée vers le haut sur une plaque, four à 200 °C. Technique : Arroser d’huile d’olive, ajouter le miel, saler, poivrer, puis mettre une grande casserole d’eau salée à bouillir pour les pâtes. Cuisson : Cuire les pâtes selon le temps indiqué jusqu’à al dente, les égoutter, les rafraîchir brièvement sous l’eau froide, enfourner les abricots 15 min. Finition : Verser les pâtes dans un grand saladier avec un filet d’huile, ajouter vinaigrette, abricots rôtis, feta émiettée et basilic déchiré.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 55 min 🔍 Le secret de l’expert Au four, les abricots concentrent leurs sucres et gagnent un bord caramélisé. Des pâtes bien al dente, vite refroidies, gardent leur mâche, tandis que la vinaigrette émulsionnée enrobe chaque ingrédient de façon homogène. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des amandes effilées torréfiées et quelques quartiers d’abricot entiers. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais surcuire les pâtes ni rôtir des abricots trop mûrs.

Variantes express pour tout l’été (sans casser l’équilibre)

Pêches, pois chiches ou poulet rôti s’invitent, mais toujours bien froid.