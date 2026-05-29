Trop de fraises à la maison ? Ces 5 recettes bluffantes évitent le gâchis et vont épater vos invités

Votre cuisine croule sous 2 kg de fraises et des invités arrivent ce week-end. Voici comment les transformer en desserts bluffants sans en perdre une seule.

L’odeur des fraises mûres qui envahit la cuisine, les paniers qui débordent, les mains déjà roses de jus : on adore… jusqu’au moment où, devant 2 kg de fruits, on se demande que faire avec trop de fraises.

Bonne nouvelle : une grosse récolte ouvre la porte à des desserts dignes d’une vitrine, sans devenir esclave du four. De la tarte façon chef à la burrata sucrée-salée, on se fait un plan d’attaque en cinq recettes simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 kg de fraises mûres

✅ Crème entière, mascarpone, lait

✅ Farine, œufs, sucre, spéculoos

✅ Burrata, pistaches, basilic, huile d’olive

Comment organiser une grosse récolte de fraises sans en perdre une seule

On commence par trier : les fraises parfaites pour la tarte façon pâtissier et la pavlova ; les très mûres pour le tiramisu et le coulis ; les fruits un peu abîmés, mixés et filtrés en sauces parfumées.

Ensuite, on s’organise : tarte et pavlova se préparent le jour J pour garder le croustillant ; tiramisu, panna cotta et coulis peuvent se faire la veille. Rien ne se perd, tout se répartit entre desserts aux fraises pour invités et verrines.

Les 5 recettes fraises qui bluffent les invités

Première star, la tarte aux fraises façon pâtissier : pâte sablée croustillante, crème pâtissière vanillée bien froide, puis un demi-kilo de fruits rangés comme chez le pâtissier. Dans le même esprit, la pavlova offre un socle de meringue, crème fouettée et pluie de fraises fraîches.

Pour un dessert de la veille, on mise sur le tiramisu fraise-spéculoos sans œuf : biscuits croustillants, fraises juteuses, crème mascarpone aérienne. À côté, la panna cotta à l’agar-agar recycle les fraises très mûres en coulis brillant, versé sur une crème douce.

Et quand on se demande, avec une grosse récolte, quelles recettes fraises vont surprendre, la burrata aux fraises et pesto de pistache apporte la touche restaurant : cœur coulant, pesto semi-pâteux, pointe de miel et pistaches croquantes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trier les fraises et lancer une pâte sablée. Technique : Cuire meringue et pâte, fouetter toutes les crèmes. Cuisson : Assembler tarte, pavlova, tiramisu, panna cotta et burrata. Finition : Dresser, filmer et garder au frais jusqu’au service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Effet waouh Très haut 🔍 Le secret de l’expert Pâte froide, crème refroidie et fraises sèches gardent la tarte bien croustillante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste de citron vert dans la crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser la crème chaude sur une pâte encore tiède.

Conservation, dressage et variantes pour vos desserts aux fraises

Si la récolte dépasse vos besoins, on mixe le reste des fraises avec du sucre pour un coulis à congeler en portions : parfait pour d’autres recettes fraise facile et rapide, sur un yaourt, une glace ou un gâteau nature.

Au moment du dressage, quelques feuilles de basilic, un zeste de citron ou des pistaches concassées suffisent à rendre les desserts aux fraises dignes d’un resto. Hors saison, on reprend les mêmes bases avec framboises, mangues ou pêches mûres.