Un soir de flemme, 2 poireaux et une boîte de thon : ce dîner en 20 min pourrait bien remplacer tous vos repas

Un soir de semaine, deux poireaux et une boîte de thon ont suffi pour un dîner mangé debout, plat entièrement raclé. Comment ces galettes minutes tiennent-elles si bien à la poêle ?

Il y a ces soirs de semaine où la fatigue tombe avant même d’avoir posé le sac. Le frigo semble vide ; pourtant, deux poireaux fatigués, une boîte de thon et un œuf attendent encore leur heure.

En vingt minutes, ils deviennent des galettes dorées, cœur moelleux, bords croustillants. On les picore à la poêle, un quartier de citron à la main, on parle, on rit, et sans y penser on a vidé le plat debout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 poireaux (blanc et vert tendre, finement émincés)

✅ 1 boîte de thon au naturel bien égouttée (≈ 140 g)

✅ 1 œuf + 3 à 5 c. à s. de chapelure

✅ Huile d’olive, sel, poivre, ail, moutarde, citron ou vinaigre

Le soir de flemme où 2 poireaux et une boîte de thon ont sauvé le dîner

Ce dîner-là tient en peu de choses : des poireaux finement émincés, du thon au naturel bien égoutté, un œuf et un peu de chapelure. On complète avec ail, moutarde et huile du placard, et l’on obtient huit petites galettes de poireaux au thon pour 2 à 3 personnes.

La méthode inratable pour des galettes qui se tiennent et dorent bien

Pour des galettes de poireaux au thon qui se tiennent, tout se joue sur l’eau. On cuit les poireaux à feu moyen-doux, fondants sans coloration, puis on les égoutte vraiment, en les pressant dans une passoire.

On mélange ensuite poireaux, thon bien émietté, œuf, ail et moutarde. La chapelure s’ajoute peu à peu jusqu’à obtenir une pâte souple mais compacte, qui forme des palets de 1,5 à 2 cm. Un court repos de cinq minutes suffit ensuite à raffermir la préparation avant la cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer et rincer les poireaux, les cuire à feu moyen-doux avec un peu de matière grasse jusqu’à fondants, puis bien les égoutter. Technique : Mélanger poireaux, thon bien émietté, œuf, ail et moutarde ; ajouter la chapelure progressivement jusqu’à texture souple qui se tient. Cuisson : Façonner des galettes de 1,5 à 2 cm d’épaisseur, laisser reposer 5 minutes, puis cuire à feu moyen 4 minutes par face dans une poêle chaude. Finition : Déposer sur du papier absorbant, ajuster l’assaisonnement, arroser d’un trait de citron ou de vinaigre et servir aussitôt, à picorer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25-30 min 🔍 Le secret de l’expert Poireaux et thon bien égouttés limitent l’eau dans la farce ; l’œuf et la chapelure créent un liant qui enferme les morceaux et solidifie les galettes. ✨ Le twist gourmand : Rouler les galettes dans un voile de chapelure avant cuisson, puis zester un peu de citron dessus, encore chaudes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire à feu trop doux avec des poireaux mal égouttés : les galettes bouillent, restent pâles, se gorgent d’eau et se défont.

Conserver, réchauffer et varier ces galettes de poireaux au thon

On peut doubler les quantités et garder les galettes 2 à 3 jours au frais, dans une boîte hermétique. Pour le croustillant, on les réchauffe toujours à la poêle, feu moyen. Elles supportent aussi très bien la congélation, crues ou déjà cuites, séparées par du papier cuisson.