Voici la confiture anti-gaspillage : cette recette de fruits abîmés peut rapporter jusqu'à 100 € par an sans danger

Dans nos cuisines, des kilos de fruits finissent à la poubelle alors qu’ils pourraient parfumer des bocaux. Quels fruits abîmés peuvent vraiment devenir une confiture sûre et gourmande ?

Ce bol de pêches ramollies qui traîne, ces pommes tachetées, ces fraises fripées au fond du panier : dans de nombreux foyers, ces fruits finissent encore trop souvent à la poubelle. Selon l’ADEME, chaque Français jette en moyenne 30 kg de nourriture par an, dont une part importante de fruits frais. Autant de parfums perdus qui pourraient remplir des bocaux plutôt que la poubelle.

Pourtant, transformer ces restes en confiture n’a rien d’un bricolage de secours. Un kilo de pommes un peu fatiguées donne environ quatre pots qui se gardent un an, et l’économie peut dépasser 100 euros par an pour un foyer de quatre personnes. Les fruits très mûrs sont aussi plus sucrés et aromatiques. Reste une question qui freine souvent : jusqu’où peut-on aller sans risquer la santé ni le goût ?

Confiture avec des fruits abîmés : les bons et les mauvais candidats

La règle de base est simple : un fruit ramolli, fripé ou légèrement tacheté reste utilisable tant qu’il sent bon. Fraises flétries, pêches creuses, abricots ridés, prunes tombées, bananes noires, poires blettes, pommes fripées, même des fruits décongelés peuvent avoir droit à une seconde vie. Odeur d’alcool, de levure ou de vinaigre, texture visqueuse ou effondrée signifient poubelle ou compost. Les moisissures grises ou bleues en surface sur une pomme ou une poire se retirent en coupant largement, au moins deux centimètres autour ; une moisissure rose ou noire qui s’enfonce dans la chair impose de tout jeter.

Le confiturier Stéphan Perrotte reste catégorique : « Il faut avoir un fruit de très bonne qualité », a-t-il confié à 750g. « Il faut sortir de l’idée qu’avaient nos grands-mères de récupérer les fruits en fin de marché pour faire une bonne confiture. » Il poursuit : « Imaginez des fraises cueillies le matin à 5/6h, qui vont passer toute la matinée au soleil à 30°C, pendant 8/10h… En termes aromatiques, ça va être compliqué… » Et Paul Bocuse résumait : « On peut faire du bon qu’avec du très bon ».

Préparer une confiture anti-gaspillage sûre et gourmande

Avant la cuisson, on lave les fruits à l’eau froide, avec un peu de vinaigre blanc pour les pommes et poires, puis on brosse délicatement les peaux fines. On retire seulement les zones abîmées, pour garder un maximum de chair, que l’on pèse après nettoyage.

Un kilo de pommes fraîches donne environ 800 g de chair, contre 500 à 700 g pour des fruits abîmés : mieux vaut toujours raisonner en poids net. Les fruits très mûrs peuvent contenir jusqu’à 15 % de sucres en plus, on vise donc 60 à 70 % de sucre, un peu de jus de citron et une cuisson en deux temps, douce puis vive, avec test sur assiette froide.

Conserver ces confitures de fruits abîmés

On stérilise les bocaux à l’eau bouillante, puis on les remplit de confiture chaude et on les ferme aussitôt. Bien sucrés et rangés au frais, les pots se gardent de longs mois ; au moindre début de moisissure ou d’odeur acide, on jette.