Votre viande périme demain : ce réflexe de la mettre au congélateur peut vraiment être dangereux

À la veille de la DLC, un simple paquet de viande au frigo peut faire hésiter entre congélateur et poubelle. Quels signaux suivre pour protéger votre santé sans gaspiller ?

Un paquet de steaks au frais, un changement de programme, et cette mention qui fait grimacer sur l’étiquette : DLC demain. Le réflexe est souvent brutal : congélateur en urgence ou poubelle directe. Entre peur de s’intoxiquer et envie d’éviter le gaspillage, la décision semble moins évidente qu’elle en a l’air.

Face à une viande qui périme demain, la vraie question n’est pas seulement « garder ou jeter », mais « dans quelles conditions a-t-elle été stockée et que me dit son aspect ». Dates, froid, odeur, type de morceau, tout compte pour trancher sans paniquer. Car dans certains cas, la congélation reste une alliée, dans d’autres elle ne suffit plus.

Comprendre DLC, DDM et chaîne du froid avant de congeler la viande

Pour la viande fraîche, l’étiquette affiche presque toujours une date limite de consommation, avec la mention « à consommer jusqu’au… ». Elle renvoie à la sécurité sanitaire, pas à une simple perte de goût. Un produit « presque périmé » signifie que cette date n’est pas encore dépassée. Une fois la DLC franchie, congeler ne diminue plus le risque, car la congélation bloque les bactéries mais ne les élimine pas. À l’inverse, une DDM concerne surtout la qualité d’aliments moins fragiles.

Avant de se demander s’il faut congeler une viande qui périme demain, il faut vérifier la chaîne du froid. Un réfrigérateur autour de 4 °C et un retour rapide des courses limitent le risque. Une barquette restée plus d’une heure dans un coffre de voiture à plus de 20 °C, ou oubliée sur le plan de travail, est considérée comme fragile : dans ce cas, mieux vaut jeter.

Check-list express : votre viande est-elle vraiment congelable la veille de la DLC ?

Quand la date approche, vos sens deviennent vos meilleurs alliés. Une viande saine n’a pas d’odeur piquante, aigre ou ammoniacale. Une couleur vraiment suspecte, des taches anormales, un jus qui devient visqueux ou une surface qui colle sont des signaux d’alerte. Si un seul de ces signes est présent, la congélation ne rattrape rien et la barquette doit partir à la poubelle, même si cela frustre.

Le type de morceau compte aussi. Une pièce entière de bœuf ou de volaille se conserve mieux qu’une viande hachée, dont toute la surface est exposée à l’air. Les viandes déjà cuites ou marinées sont plus difficiles à juger, car les sauces masquent les odeurs. Enfin, certains produits, comme la viande avec os, les abats, le poisson, les fruits de mer ou des charcuteries sèches, se congèlent mal en fin de DLC et imposent une prudence accrue.

Bien congeler, bien décongeler : les bons gestes pour limiter le gaspillage

Si toutes les conditions sont réunies, vous pouvez congeler, mais en respectant quelques règles. Mieux vaut le faire dès que vous savez que vous ne cuisinerez pas la viande : on portionne, on emballe dans un sachet épais ou une boîte hermétique en chassant l’air, on étiquette avec la date. Elle pourra alors se garder plusieurs mois au congélateur. Pour la suite, la décongélation se fait au réfrigérateur, plutôt qu’à température ambiante. Le micro-ondes ne dépanne qu’en mode décongélation avec cuisson immédiate, sans recongélation possible, et au moindre doute sur l’odeur ou la couleur, on jette.

Sources Top Santé

«Est il possible de congeler un produit presque perime»