Vous achetez encore du Sopalin ? Ce kit lavable caché dans vos tiroirs nettoie mieux et coûte presque rien
Dans cette cuisine où le Sopalin disparaît, un autre réflexe s'installe, plus économique et malin. Quels textiles déjà chez vous peuvent tout absorber à sa place ?
Un café encore brûlant, une main qui dérape, la flaque sombre qui file vers le bord du plan de travail. Par réflexe, on cherche le Sopalin… avant de tomber sur un simple tube en carton. Silence, quelques secondes de flottement, et cette question qui s’impose : pourquoi continuer à payer pour du papier à usage unique alors que la cuisine déborde déjà de renforts textiles ? La vraie alternative au sopalin se cache souvent à un bras de distance.
Entre rouleaux “écolos” hors de prix et vidéos au décor pastel, on a fini par croire qu’un plan de travail propre exigeait forcément du papier. Pourtant, les pros de la cuisine s’en sortent sans la moindre feuille. Et si, cet été, on décidait, nous aussi, d’arrêter d’acheter du Sopalin ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 torchons en coton ou lin (mains, vaisselle, plan de travail)
- ✅ 2 éponges végétales ou lavables
- ✅ Une douzaine de chiffons découpés dans vieux t-shirts ou serviettes
- ✅ 1 bouteille de vinaigre blanc et un paquet de farine premier prix
Ce geste en cuisine qui pollue et coûte bien plus qu’on ne le croit
Un essuie-tout tiré, quelques secondes d’usage, puis la poubelle : derrière ce geste, il y a pourtant des arbres, des litres d’eau et de l’énergie gaspillés. Graissé ou taché, ce papier ne se recycle presque jamais. On paie cher un confort jetable, alors qu’on sait par quoi remplacer le sopalin.
Ouvrez vos tiroirs : le kit anti‑Sopalin que vous possédez déjà
Pour remplacer le sopalin, on sort les basiques : un torchon pour les mains, un pour la vaisselle, un pour le plan de travail, plus une éponge végétale pour les flaques. Dans un panier, des carrés taillés dans de vieux t-shirts ; un autre panier reçoit le linge sale avant un lavage à 60 °C.
Pour le gras, farine, journal, puis chiffon savonné suffisent : une alternative essuie-tout simple, gratuite et durable.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Bloquer le réflexe Sopalin, retirer le rouleau et mettre le kit lavable bien en vue.
- Technique : Attribuer un rôle à chaque textile, installer code couleur et paniers propres / sales.
- Cuisson : Gérer les liquides avec l’éponge, les graisses avec farine et chiffon savonné.
- Finition : Rincer, essorer, puis laver éponges et torchons en machine selon leur usage.
Ce que vous gagnez en arrêtant le Sopalin (et comment le cuisiner)
Moins de poubelles et un budget réinvesti en pesto de fanes et galettes de courgettes.
En bref
- 🧽 En cuisine, le réflexe Sopalin laisse place à une alternative au sopalin basée sur torchons, éponges et vieux textiles déjà disponibles dans les tiroirs.
- 🥣 Les taches, liquides ou grasses, se gèrent avec une alternative essuie-tout mêlant farine, chiffons codés par usage et petits déchets en transit.
- 🌿 En arrêtant d’acheter du Sopalin, le budget économisé se transforme en recettes anti-gaspi conviviales, qui changent la façon de cuisiner les restes.
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