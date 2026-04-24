Zéro déchet : ne jetez plus vos épluchures du potager, cette astuce les transforme en gourmandises bluffantes

En France, des tonnes d’épluchures de légumes du potager finissent à la poubelle alors qu’elles cachent un formidable potentiel en cuisine zéro déchet. Comment les cuisiner sans risque et en régalant toute la table ?

Sur le plan de travail, un petit tas d’épluchures attend sagement la poubelle. Carottes, pommes de terre, courgettes : au jardin comme en cuisine, on a pris l’habitude de les jeter sans réfléchir. Pourtant, ces restes du potager peuvent se transformer en snacks, bouillons et desserts ultra gourmands.

En France, une bonne partie des millions de tonnes de déchets alimentaires vient de ce que l’on considère comme « non comestible » : trognons, os… et peaux de légumes. Or les peaux, fanes et queues bien choisies se sont révélées parfaites pour une vraie cuisine zéro déchet, jolie dans l’assiette et douce pour le budget.

Pourquoi garder et cuisiner les épluchures de vos légumes du potager ?

Les épluchures de légumes concentrent souvent fibres, vitamines et minéraux. Gardées sur des légumes du potager non traités, elles ont apporté plus de goût qu’un simple cube industriel dans un plat. À une condition, rappelée par Le Parisien : choisir « des fruits et légumes bio ou non-traités », et bannir les peaux abîmées.

Autre atout très concret : cuisiner les peaux, c’est utiliser 100 % de la récolte. Une soupe a déjà été préparée ? Ses pelures servent ensuite à un bouillon de légumes maison. On limite les allers-retours à la poubelle, on remplace une partie des achats d’apéritifs, tout en gardant ce petit goût de jardin si réconfortant.

Les bons réflexes avant de passer vos épluchures en cuisine

Nous avons tous déjà hésité devant un saladier d’épluchures : propres ou pas, comestibles ou non ? Le réflexe idéal est simple. On commence par « nettoyer bien vos légumes » sous l’eau, avec une brosse. On sèche, on trie les peaux saines, puis on peut même « congeler vos épluchures de légumes » au fur et à mesure pour plus tard.

Certaines pelures restent toutefois interdites dans l’assiette : pommes de terre vertes ou très germées, légumes malades, agrumes traités et cirés. On réserve ceux-là au compost. Les autres sont rangées par usage : pelures de racines pour les chips, mélanges variés pour les bouillons, fanes fraîches pour des pestos « en remplacement du basilic » et des tartinades.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain zéro déchet moins de déchets, plus de goût 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En gardant les épluchures propres, on cuisine ce qui partait à la poubelle : bouillons, chips, pestos, infusions. Un seul geste transforme un déchet en ingrédient gratuit, parfumé et riche en fibres. 💡 Le petit plus : Notez près du frigo quelles pelures se mangent ; toute la famille pense ainsi à les garder pour la prochaine soupe ou des chips maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Garder des peaux douteuses : pommes de terre vertes ou très germées, légumes traités, restes mal lavés. En cas de doute, mieux vaut composter plutôt que de mettre dans l’assiette.

Trois idées gourmandes pour sublimer vos épluchures au quotidien

Au retour du potager, les pelures deviennent apéritif : un filet d’huile, des épices, 10 minutes au four, et voilà des chips d’épluchures croustillantes à picorer.

Le reste se glisse dans une cocotte pour un bouillon parfumé, ou infuse doucement : pelures de pommes, poires, queues de fraises offrent thés, sirops et desserts délicatement aromatisés.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ne jetez plus ces épluchures d’un légume du quotidien : les jardiniers les enterrent pour doper toutes leurs plantes»