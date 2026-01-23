Joey Starr aime Brassens et Moustaki

Sa tournée :23/10 à Paris30/10 à Strasbourg02/11 à Lyon03/11 à Marseille04/11 à Toulon0911 à Montpellier10/11 à Toulouse11/11 à Bordeaux17/11 à Charleroi18/11 à Bruxelles24/11 à Rennes

Joey Starr, il n'était pas dans NTM, avant ?

Et oui. Même si Kool Shen et Joey Starr se la jouent désormais perso, l'aventure NTM aura quand même duré 11 ans (ndlr : 1989-2000). En 2005, il fonde le collectif Devoirs de Mémoires, contre les discriminations. Cette année, Joey revient sur le devant de la scène avec sa bio (1) écrite avec Philippe Manoeuvre, le rédacteur en chef de Rock & Folk.

Et l'album ?

C'est son premier album solo, dont le titre est une référence au " Gorille " de Brassens. Il comporte 16 titres et a été enregistré dans un studio près Toulouse.

" Je me suis exprimé, j'ai envie de l'assumer "

explique Joey dans le dossier de presse. Plus tard, il ajoute :" Je sors beaucoup, mais en ce moment tout ce que je vois sur scène dort un peu. J'ai fait ce disque pour donner aux gens l'envie de se déplacer, de venir me voir l'interpréter sur scène, en live. (...) Je sens que je peux aller très loin. Ça va taper fort. "

(1) Mauvaise réputation - Mai 2006 - Flammarion.

Pour en savoir plus :http://collectifddm.free.fr/collectif.htm