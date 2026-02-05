Carrefour retire en urgence ces chaussettes bébé antidérapantes : un risque d’étouffement inquiète RappelConso

Alerte sécurité : des chaussettes bébé antidérapantes vendues chez Carrefour sont visées par un rappel national pour risque d’étouffement. Quels modèles sont concernés et quels gestes adopter en priorité ?

Un nouveau rappel conso touche un accessoire que beaucoup de parents achètent les yeux fermés : les chaussettes antidérapantes pour bébés. Derrière ce basique du tiroir à linge, les autorités ont repéré un défaut de sécurité jugé suffisant pour organiser un retrait national.

Les chaussettes en question sont des modèles pour tout-petits de la marque TEX BASIC, vendus chez Carrefour dans toute la France. Leur particularité, des pastilles antidérapantes sous la plante du pied, se retourne contre elles avec un danger clairement identifié : un risque d’étouffement pour les jeunes enfants. De quoi pousser de nombreux parents à fouiller leurs placards.

Quels modèles de chaussettes bébé Tex Basic sont concernés par le rappel conso Carrefour ?

La fiche publiée sur RappelConso vise les « Chaussettes Bébé antidérapantes – Lot de 2 paires » de marque TEX BASIC, portant la référence I503012. Elles existent en différentes pointures, du 15/17 au 24/26, et ont été commercialisées dans les magasins Carrefour de France entière entre le 1er août 2024 et le 3 février 2026, dans le rayon puériculture. Le rappel a été déclaré le 4 février 2026 et la procédure doit durer jusqu’au 3 mai 2026.

Pour vérifier rapidement si vous êtes concerné, quelques repères suffisent :

Regarder la marque TEX BASIC sur l’étiquette ou l’emballage du lot de chaussettes.

Contrôler la mention de la référence I503012 sur le pack ou sur votre ticket de caisse si vous l’avez conservé.

Vérifier la taille : les pointures 15/17, 18/20, 21/23 et 24/26 entrent dans le champ du rappel.

Pastilles qui se décollent : pourquoi ces chaussettes bébé exposent à un risque d’étouffement

Le problème provient des pastilles antidérapantes positionnées sous la semelle. Selon la fiche de rappel, ces petites gommes peuvent se détacher à l’usage. Pour un bébé qui porte souvent ses pieds à la bouche, une pastille qui se décolle peut être avalée, migrer vers les voies respiratoires et les boucher. La plateforme RappelConso mentionne un « risque d’ingestion par de jeunes enfants » et indique comme danger encouru « Étouffement », précise la plateforme RappelConso, citée par Peaches.

En cas de toux inhabituelle, de gêne respiratoire, de sifflement ou de difficulté à respirer après que l’enfant a porté ou manipulé ces chaussettes, il est recommandé de contacter sans délai les services d’urgence (15 ou 112). Même en l’absence de signe évident, les autorités conseillent la plus grande vigilance et l’arrêt de l’utilisation des produits rappelés.

Que faire avec ces chaussettes rappelées et comment obtenir un remboursement chez Carrefour ?

La consigne transmise par Carrefour via RappelConso est simple : il faut arrêter immédiatement d’utiliser ces chaussettes bébé antidérapantes TEX BASIC, les retirer de l’environnement de l’enfant et les rapporter en magasin. Le rappel est volontaire et concerne tous les lots identifiés jusqu’au 3 mai 2026, ce qui laisse du temps pour organiser le retour au point de vente.

Les chaussettes rapportées en magasin donnent lieu à un remboursement à l’accueil des magasins Carrefour, sans que la fiche publique ne mentionne l’obligation de présenter le ticket de caisse. Pour toute question pratique, un numéro Cristal non surtaxé est mis à disposition : 0 805 90 80 70, joignable du lundi au samedi de 9 h à 19 h. Les familles qui croiseraient encore ce produit en rayon peuvent le signaler via la plateforme publique SignalConso, aux côtés de RappelConso pilotée par la DGCCRF, afin d’accélérer le retrait effectif de ces chaussettes potentiellement dangereuses.