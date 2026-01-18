Cartes de voeux "Couture"

Matériels Pour les 3 modèles

Matériel Pour les 3 modèles- cartes doubles Pollen format 16 cm X 16 cm- enveloppes Pollen format 16,5 cm X 16,5 cm- papier matière crème avec incrustation de feuille d'or - 1 feuille irisée blanche, 1 feuille grise métallisée (gamme métallique Canson)- 1 feuille cartonnée rouge 21 cm X 29,7 cm (gamme carte Pollen)- 1m de ruban tissé - 1 pompon rouge pour le bonnet de Noël- 1 feutre spécial embosse fin- poudre argent à embosser- 1décapeur thermique- des ciseaux cranteurs- colle spécial cartonnage Flexiplé- 1 pinceau fin- 1 emporte-pièce en forme de cristaux de givre 1/ Découpez aux ciseaux cranteurs un carré de 12 cm dans le papier matière.

2/ Découpez dans les différents papiers les motifs et les étoiles à l'emporte-pièce.

3/ Collez les différents éléments à la colle spécial cartonnage.

4/ Pour l'embossage, procédez par carte : dessinez les différents contours, les croix, les traits au stylo spécial embosse, saupoudrez de poudre argent, tapez la carte sur la tranche pour faire tomber l'excédent, enlevez délicatement au pinceau les résiduts.

5/ Chauffez au décapeur thermique.

6/ Au cutter, faites 2 fentes à 3,5 cm des côtés et centrées verticalement, enfilez les rubans tissés, les nouer à l'arrière de la carte de vux par un double noeud.