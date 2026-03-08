Halloween arrive : cette activité pâte à sel Halloween fantômes-citrouilles va occuper vos enfants tout le week-end

Farine, sel, eau et un après-midi d’octobre suffisent pour lancer un atelier pâte à sel Halloween avec les enfants. Fantômes, citrouilles et monstres prennent forme en quelques gestes simples.

Octobre arrive, les enfants comptent les nuits avant Halloween et la question revient à table : que faire le week-end pour patienter jusqu’au 31 ? La pâte à sel Halloween transforme un après-midi ordinaire en atelier créatif, sans matériel compliqué ni budget déco qui explose.

Avec de la farine, du sel et de l’eau, on fabrique une pâte sans danger que l’on peut proposer dès 2 ans, puis garder plusieurs années une fois les formes cuites. Les décorations en pâte à sel reviennent à moins d’un euro quand les objets en plastique coûtent plusieurs euros pièce, et les formes un peu bancales collent parfaitement à l’esprit de la nuit du 31.

Pâte à sel Halloween : une activité créative, économique et très tolérante

Cette pâte se malaxe, se tord, se recommence à volonté, et une fois cuite elle reste solide pendant des années sur un rebord de fenêtre ou suspendue à la porte. Les fantômes pas tout à fait ronds et les araignées aux pattes tordues ont même plus de charme, surtout avec des enfants de 4 ou 5 ans qui découvrent le modelage.

Pour un bol de pâte suffisant pour une dizaine de petites figurines, il suffit de mélanger deux volumes de farine pour un volume de sel fin, puis d’ajouter un peu d’eau tiède jusqu’à obtenir une pâte souple qui ne colle plus aux doigts. Une cuillère d’huile végétale assouplit l’ensemble et limite les craquelures. Rouleau, emporte-pièces, paille, cure-dents, plaque recouverte de papier cuisson : la table se transforme vite en mini atelier Halloween.

10 idées de décorations en pâte à sel Halloween faciles à peindre

Pour vous lancer, voici dix formes toutes simples à modeler avec les enfants :

Fantômes à suspendre

Citrouilles rigolotes

Chauves-souris de fenêtre

Petits monstres colorés

Araignées décoratives

Sorcières miniatures

Chats noirs

Squelettes simplifiés

Citrouilles plates à poser

Guirlandes et décos de porte

Les fantômes se font avec un boudin de pâte aplati dont on étire le bas en drapé, trou en haut pour la ficelle, yeux et bouche noirs à la peinture acrylique. Les citrouilles prennent forme avec une boule aplatie striée au cure-dent, peinte en orange vif avec une queue verte. Chauves-souris et araignées se prêtent bien au noir profond, avec des yeux blancs ou rouges, tandis que chats noirs, sorcières en cônes violets et squelettes géométriques en blanc sur fond sombre complètent la bande. Les citrouilles plates et petites formes variées s’enfilent sur une ficelle de jute pour une guirlande maison.

Cuisson, peinture et conservation de vos créations pâte à sel Halloween

La cuisson se fait au four doux, entre 100 et 120 °C, pendant environ deux heures pour les pièces fines et jusqu’à quatre heures pour les figurines plus épaisses. Il vaut mieux monter la température progressivement et retourner les grosses pièces à mi-cuisson. Quand on tapote dessous, le son doit être creux ; sinon on prolonge un peu. Un séchage à l’air libre d’un à plusieurs jours reste possible pour les formes plates, même si le résultat est moins solide. En cas de petites fissures, la peinture puis un vernis généreux suffisent souvent à les masquer, et une pièce fendue se recolle une fois refroidie.

Côté couleurs, l’acrylique adhère bien et sèche vite : noir, orange, blanc, violet et jaune vif suffisent à tout peindre. Une sous-couche blanche donne des teintes plus lumineuses sur les fantômes et les citrouilles. Les plus jeunes se concentrent sur de grands aplats, les plus grands ajoutent ombres, reflets ou expressions au pinceau fin, éventuellement complétés de marqueurs permanents pour les détails. Un vernis incolore, en spray ou au pinceau, protège de l’humidité et permet de ressortir ces décorations chaque Halloween, fièrement fabriquées par les enfants.