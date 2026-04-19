À 44 ans, ce virage alimentaire m'a mis à l'écart de mes potes : pourquoi les autres hommes me jugent

À 44 ans, il choisit le véganisme et voit soudain les soirées entre hommes se transformer. Entre barbecues, repas de famille et réunions, sa place d’homme vacille sans un mot.

À 44 ans, cet homme pensait connaître les codes des soirées entre mecs. Lors d’une partie de poker, il laisse passer les ailes de poulet, se contente d’un bol de chips, et la table se fige quelques secondes. Pas de remarque frontale, juste des regards échangés, une atmosphère qui se refroidit. Dans son groupe, ne plus manger de viande change soudain tout.

Devenu végan après un documentaire qui a bouleversé sa vision de l’élevage, il voit sa place parmi les autres hommes se déplacer. « Je suis toujours la même personne qui se présente aux soirées poker, qui se souvient des anniversaires, qui écoute quand les amis ont besoin de parler », raconte-t-il, dans un récit publié par VegOut Mag. Il se sent pourtant rangé dans une catégorie à part.

Devenir végan après 40 ans : quand les rituels masculins se grippent

Dans son entourage, l’amitié masculine se vit autour de plats très codés : bières et burgers, côtes de boeuf au restaurant, pizzas bien chargées en viande. Refuser cela revient à bousculer un contrat tacite. Les premiers signes ont été discrets : sourcils levés quand il commandait un burger végétal, blague sur la « nourriture de lapin » qui dure un peu trop. Puis les invitations aux steakhouses se sont raréfiées.

Les chercheurs parlent de théorie de l’identité sociale : une partie de ce que l’on est vient du groupe auquel on appartient. Quand un membre viole les comportements attendus, ici manger de la viande, il fait vaciller cette identité commune. L’ironie, observe-t-il, c’est que ces mêmes amis l’encourageraient sans doute s’il annonçait préparer un marathon ou réduire les glucides pour sa santé.

Famille, barbecues, travail : les autres terrains du jugement silencieux

Le choc le plus douloureux est venu de la famille. Un Thanksgiving, sa grand-mère prépare sa fameuse farce, recette transmise de génération en génération. Quand il la refuse poliment, elle se met à pleurer, persuadée qu’il rejette son amour autant que son plat. Pour beaucoup de parents ou grands-parents, un « non » à la dinde ressemble à un « non » à la tradition familiale.

Dans la vie sociale plus large, le décalage est constant. À un barbecue, ses brochettes végétales déclenchent un monologue de vingt minutes sur les ancêtres chasseurs. En réunion d’équipe, sa salade pousse un collègue à expliquer pourquoi il « ne pourrait jamais renoncer au bacon ». En France, où manger de la viande reste la norme, on retrouve le même mécanisme : même dans un restaurant étoilé 100 % végétal à Londres, 95 % des clients mangent encore de la viande et du poisson.

Apaiser les tensions : vivre son véganisme sans le brandir

Au début, il reconnaît avoir braqué tout le monde, avec des dîners gâchés par des discours sur la condition animale et un anniversaire d’amie transformé en exposé militant. Il résume cette période ainsi : « La phase évangélique est presque inévitable lorsque vous avez eu un véritable éveil sur quelque chose. Vous voulez partager ce nouveau savoir, cette perspective qui a tout changé pour vous. Mais voici ce que j’ai appris : rien n’aliène les gens plus rapidement que la supériorité morale non sollicitée », confie-t-il.