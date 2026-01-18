À 9,95 € chez Action, ce tapis change tout dans le salon : pourquoi tout le monde se jette dessus

Janvier 2026 s'étire, la lumière décline tôt et beaucoup regardent leur salon en se disant qu'il manque quelque chose. Pas question pourtant de vider un compte en banque déjà éprouvé par les fêtes. On cherche juste ce petit détail chaleureux, un coup de fraîcheur déco qui change tout sans dépasser les 10 €.

Bonne nouvelle, ce graal existe cette semaine chez l'enseigne néerlandaise Action : un tapis Action à 9,95 € qui cartonne déjà auprès des amateurs de petits prix et s'impose comme le meilleur achat déco de la semaine. Forme organique, motif de fleurs, toucher douillet… Ce simple rond de tissu réveille une chambre, une entrée ou un coin lecture en un clin d'œil. Reste à savoir où il ira chez vous.

Ce tapis Action à 9,95 € qui fait oublier la grisaille

Affiché à 9,95 €, ce tapis rond de Ø 90 cm ressemble à un achat coup de tête mais se révèle vite indispensable. Sa matière en polyester le rend douce sous les pieds, idéale au saut du lit ou devant le canapé. On reste sur un usage intérieur tout simple, bien adapté à la vie de tous les jours.

Côté style, il mise sur des courbes irrégulières et un motif de fleurs très graphique qui tranchent avec les tapis rectangles plus sages. Les coloris Beige, Vert, Violet ou Rose permettent soit de rester discret, soit d'apporter une touche pop à un intérieur neutre. Le tout dans la lignée des arrivages déco petits prix que l'on guette chaque semaine chez Action.

Design, couleurs et entretien : ce que cache ce tapis Action

Son dessin organique évoque presque un pétale posé sur le sol, ce qui en fait un joli point focal dans un petit espace. Placé au centre d'un coin lecture, sous une petite table ronde ou au pied d'un lit, il structure la pièce sans l'encombrer. Pour ceux qui préfèrent les lignes droites, Action propose aussi un modèle à 9,95 € au format 160 x 80 cm, dans le même esprit doux et floral.

Côté entretien, bonne surprise aussi : le tapis rond est lavable en machine à 30°C. Un passage en cycle doux suffit pour effacer miettes, traces de chaussures ou tache de café, sans visite au pressing. Son diamètre raisonnable permet même de le glisser dans une machine standard, atout appréciable pour les familles ou les colocations animées.

Où installer ce tapis Action pour un effet déco immédiat

Le charme de ce modèle, c'est qu'il trouve sa place presque partout. Dans une entrée, il casse la froideur du carrelage et accueille les invités avec une note florale. Dans une chambre, il adoucit le réveil quand on pose les pieds dessus. Dans un studio, il aide à délimiter visuellement le coin salon sans pousser les murs.

Pour l'adopter sans se tromper, on peut suivre quelques idées simples.