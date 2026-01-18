Action : ces carreaux à 2,99 € pour la crédence métamorphosent la cuisine, dépêchez-vous avant la rupture

Janvier donne souvent envie de tout changer dans la cuisine, sauf que les devis pour une nouvelle crédence refroidissent vite l’enthousiasme. Carrelage, colle, joints, parfois main-d’œuvre : la note grimpe, alors qu’on rêve juste d’un mur propre et déco derrière l’évier ou les plaques, sans lancer un chantier XXL.

En ce 18 janvier 2026, un bon plan fait pourtant beaucoup parler au rayon bricolage d’Action. L’enseigne néerlandaise vend des carreaux muraux en céramique blancs, en grès, au format 28,8 x 29,3 cm, à 2,99 € pièce, soit environ 35,60 € le mètre carré, de quoi imaginer une vraie crédence de cuisine magazine pour quelques dizaines d’euros.

Crédence de cuisine Action 2,99 € : le bon plan qui change tout

Refaire une crédence de cuisine fait souvent grimper la note, entre matériaux et heures passées à tout poser au millimètre. En vendant ces carreaux à l’unité, Action permet d’acheter juste ce qu’il faut pour un fond de hotte ou une bande derrière l’évier, sans payer de cartons entiers qui resteront au garage.

Chaque carreau, proche du format 30 x 30 cm, couvre vite la surface : moins de pièces à poser, donc moins de joints à réaliser et moins de risques d’erreur pour les débutants. Selon la fiche produit, le prix revient à environ 35,60 € le mètre carré, de quoi obtenir une crédence lumineuse pour quelques dizaines d’euros.

Des carreaux blancs façon magazine pour toutes les cuisines

Visuellement, ces carreaux jouent la carte du blanc épuré, facile à marier avec une petite cuisine rustique comme avec un modèle plus industriel ou contemporain. Une fois posés, ils apportent immédiatement luminosité et impression de propreté, surtout dans les coins sombres. La décoratrice américaine Joanna Gaines, connue pour l’émission Fixer Upper, résume bien l’effet : "Pour l’intérieur, des changements simples comme de nouveaux luminaires, une nouvelle crédence ou une nouvelle couche de peinture peuvent faire une grande différence", a-t-elle expliqué à Architectural Digest.

Pensés pour résister aux éclaboussures comme à la chaleur modérée, ces carreaux trouvent aussi leur place dans une salle de bains, des toilettes ou une buanderie, voire pour recouvrir un plan de table abîmé. Pour l’extérieur, Joanna Gaines garde la même philosophie de petits gestes : "Rafraîchir le paysage, ajouter de nouveaux volets et habiller des poteaux datés avec du bois de séquoia ou de cèdre, ce sont autant de choses que vous pouvez faire le temps d’un week-end sans exploser votre budget", résume-t-elle.

Comment profiter de la crédence de cuisine Action avant la rupture

Ces carreaux ne sont pas autocollants : il faut une vraie pose de carrelage, mais le chantier reste accessible en un week-end. Chez Action, les rayons "Outils" et "Accessoires peinture" réunissent l’essentiel à petit prix. Pour une crédence standard, quelques basiques suffisent :

de la colle à carrelage adaptée au grès ;

des croisillons pour garder des joints réguliers ;

un niveau à bulle et une spatule crantée ;

une éponge pour le nettoyage.

L’avantage du grand format est clair : moins de carreaux à aligner, moins de joints à tirer, un simple coup d’éponge permettant d’enlever les traces de colle fraîche. Comme souvent en période de soldes d’hiver, ce type de produit bricolage part très vite, les stocks n’étant pas illimités en magasin.