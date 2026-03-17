Astrologie : ces 2 signes du zodiaque vont booster leurs finances en mars 2026 grâce à une vieille astuce oubliée

En mars 2026, le climat astral met l’argent au centre du jeu et bouscule le budget de millions de Français. Pour deux signes, Verseau et Bélier, une astuce ancienne peut tout renverser.

En mars, beaucoup ont l’impression que l’air se réchauffe, que les projets repartent… et que la carte bancaire s’affole. Sorties, escapades, nouvelles envies : le budget peut vite déraper. En mars 2026, les astrologues décrivent pourtant une période où certains natifs peuvent reprendre la main sur leur argent sans effort héroïque, juste avec un geste bien choisi.

Entre l’entrée de Mars en Poissons le 2, une éclipse lunaire en Vierge le 3, puis le passage de Vénus en Bélier du 6 au 30 mars, le ciel met clairement le thème de l’argent au premier plan. Deux signes, le Verseau et le Bélier, peuvent en profiter à plein grâce à une astuce financière vieille comme le monde.

Pourquoi mars 2026 peut tout changer pour l’argent du Verseau et du Bélier

L’astrologue Joshua Pingley décrit cette période comme un moment pour « tenter notre chance et prendre un gros risque », surtout sur le plan matériel, « trouver ou se concentrer sur ce qui vous fait vraiment vous sentir vivant », explique-t-il, cité par le site Marie France. Avec Jupiter tourné vers l’expansion et la fin de Mercure rétrograde autour du 20 mars, les décisions financières posées prennent une résonance particulière.

L’astrologue Luci Alfano explique que pour le Bélier, « les gens vont commencer à vous remarquer davantage ». Entre « votre beauté naturelle, les compétences que vous avez à offrir » et le fait que « vous pouvez gagner en visibilité », elle conseille : « appuyez-vous sur vos compétences, appuyez-vous sur vos capacités de leader ». Pour le Cancer, elle précise que « tant que Vénus est en Bélier, c’est un excellent moment pour vous pour gagner en visibilité au travail » et que « votre image publique va en profiter ». Pour la Vierge, elle estime que « vous pouvez voir plus d’argent arriver par des choses comme les finances de votre partenaire », tandis que chez les Poissons « c’est un moment où vous pouvez littéralement voir plus d’argent arriver, plus de revenus » et « c’est un moment où le fait de prendre un petit risque financier peut rapporter et peut vous faire gagner plus d’argent ».

L’astuce vieille comme le monde pour redresser son budget

Au cœur de cette période, la méthode est d’une simplicité désarmante : se payer en premier. Autrement dit, « on met de côté avant de dépenser », même 10 ou 20 euros, comme une facture prioritaire.

Pour l’inscrire dans le quotidien, quelques automatismes suffisent :

Virement automatique dès la paie vers un compte épargne.

dès la paie vers un compte épargne. Méthode des enveloppes pour courses, sorties, petits plaisirs.

pour courses, sorties, petits plaisirs. Épargne par arrondi et règle des 24 h avant tout achat non essentiel.

Comment Verseau et Bélier peuvent surfer sur cette fenêtre astrale

Pour le Verseau, signe d’air qui adore les idées neuves, cette astuce passe par la technologie. Il gagne à programmer ses virements, activer l’arrondi automatique, puis faire un tri franc dans ses abonnements pour libérer chaque mois quelques dizaines d’euros.

Le Bélier, feu impulsif, peut transformer sa reprise en main en défi personnel : fixer un montant d’épargne mensuelle et le respecter coûte que coûte, appliquer la règle des 24 h à tout achat coup de tête, puis utiliser son aplomb pour renégocier forfaits, assurances ou frais bancaires.