Avant de casser votre cheminée vieillotte, ce revêtement facile en terre cuite émaillée la transforme en luxe

En plein hiver, quand les soirées s’éternisent au coin du feu, on réalise souvent que la cheminée n’a rien de magique. Briques orangées, pierre tachée, foyer noirci : une fois les décos de Noël rangées, le salon paraît vide et ce gros bloc au milieu du mur pèse.

On imagine alors démolition du manteau et gros travaux, alors qu’un revêtement simple peut suffire. Habiller le foyer avec un carreau de terre cuite émaillée posé comme un bijou transforme une cheminée datée en élément de décor. Ce revêtement facile donne un "upgrade" immédiat à la pièce", explique le site Astuces de Grand-Mère. Et ce n’est que le début.

Pourquoi le zellige change une cheminée

Une cheminée reste un volume imposant qui peut vite "mange l'espace", selon la même source. Dans les tendances 2026, on ne cherche plus à la cacher derrière une simple peinture, mais à en faire une pièce maîtresse durable. Le zellige, carreau de terre cuite émaillée façonné à la main, apporte une matière vivante là où un mur peint paraît figé.

Ses surfaces brillantes et irrégulières créent une profondeur sans surcharge ; chaque petite facette accroche la lumière du feu, au point de se comporter comme un "véritable bijou dans la pièce". La même source évoque aussi un "luxe discret" : la cheminée en zellige paraît travaillée, contemporaine, mais reste chaleureuse et facile à vivre au quotidien.

Couleurs et poses de zellige autour de la cheminée

Pour un rendu vraiment haut de gamme, il faut une finition irrégulière : le zellige doit vibrer. Côté palette, cinq couleurs se démarquent autour du foyer en 2026 :

Blanc cassé nacré : lumineux, intemporel.

: lumineux, intemporel. Vert bouteille profond : ambiance feutrée.

: ambiance feutrée. Beige sable chaud : salon épuré, chaleureux.

: salon épuré, chaleureux. Brun cacao rosé : note contemporaine.

: note contemporaine. Noir charbon brillant : dramatique et chic.

Le décor dépend aussi de la pose. En total look, du sol au manteau, la cheminée devient un bloc très graphique. Le cadre inversé dessine juste un halo de zellige autour de l’âtre. La colonne verticale file du foyer au plafond, et le soubassement chic combine zellige en bas et mur peint au-dessus pour un effet design sans côté "too much".

Revêtement et sécurité près du feu

Le mot revêtement ne concerne pas que la déco. Pour les travaux de l’autoroute A69, François Baudonnet détaille la fabrication de l’enrobé : "des granulats, des anciennes routes qu'on rabote, qu'on met en petits granulats et qu'on introduit pour fabriquer les enrobés. Le troisième composant essentiel, c'est le bitume. C'est la colle qui va permettre à tous les petits cailloux de s'agglomérer pour être solide.", explique-t-il à France Bleu. Il ajoute : "Vous avez un gros élément qui s'appelle le tube malaxeur," montre François Baudonnet. "On envoie les granulats dedans, on les réchauffe pour les monter à une température qui permettra de bien mélanger les agrégats aux granulats. Une fois que les agrégats, les granulats et le bitume sont bien mélangés, on charge dans des camions et ils vont à l'atelier d'application."