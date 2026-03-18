Avant de le descendre au trottoir, vérifiez si ce vieux fauteuil IKEA des années 80 ne vaut pas une petite fortune

Relégué au balcon ou au garage, un vieux fauteuil JÄRPEN IKEA des années 80 affole aujourd’hui les enchères. Comment cette assise en métal jugée banale est-elle devenue pièce culte ?

Le grand tri de printemps commence souvent par les pièces oubliées : une chaise en métal au fond du garage, un fauteuil tout grillagé sur le balcon. On se dit qu’il suffira de le déposer au trottoir ou de le vendre pour quelques euros sur une brocante, sans même vraiment le regarder.

Pourtant, ce siège au look un peu froid peut cacher un trésor. Derrière ces barreaux d’acier se cache parfois le fauteuil JÄRPEN d’IKEA, une icône des années 80 passée inaperçue dans des milliers de salons. Aujourd’hui, ce modèle jugé basique se revend entre 100 et 500 € en seconde main, parfois davantage aux enchères. De quoi faire réfléchir avant de s’en séparer.

Fauteuil JÄRPEN IKEA : du siège pas cher au souvenir culte

Au début des années 80, le designer Niels Gammelgaard reçoit pour mission de concevoir un fauteuil ultra abordable pour la marque suédoise. Il imagine une structure tubulaire recouverte d’un treillis d’acier noir, sans mousse ni coussin. Vendu autour de 16,90 €, le JÄRPEN devient le fauteuil le moins cher du catalogue, avec jusqu’à 4 000 exemplaires écoulés chaque semaine pendant huit ans.

Dans beaucoup de familles, ce vieux fauteuil IKEA trônait dans la chambre d’ado, recouvert d’un plaid ou d’une peau de mouton. Pendant que certains modèles étaient jugés « trop difficile », raconte Ingvar Kamprad, cité par Le Journal De La Maison, ou encore « trop difficile à transporter », selon l’enseigne, ce siège en métal discret suivait simplement les déménagements, sans que personne n’imagine sa future cote.

Pourquoi ce fauteuil JÄRPEN s’arrache aujourd’hui en seconde main

Le marché des meubles IKEA vintage a explosé. Sur certaines plateformes spécialisées, les recherches de modèles anciens ont bondi de près de 50 % en un an et les ventes de plus de 70 %. La déco industrielle, la nostalgie des années 80 et le goût du seconde main ont remis en lumière cette assise aérienne, parfaite pour les petits appartements lumineux.

Sauf que la production de l’époque n’a pas survécu à nos habitudes jetables. Entre les passages en déchetterie et la rouille, les JÄRPEN encore en bon état se font rares. Résultat, un exemplaire propre se négocie facilement entre 100 et 500 €, avec des pointes autour de 600 € sur des sites d’enchères, quand des modèles plus fatigués s’estiment déjà vers 80 à 120 €.

Comment reconnaître un JÄRPEN original et éviter de le brader

Pour savoir si le siège oublié chez vos parents est un vrai JÄRPEN, commencez par sa silhouette : une coque en treillis métallique formant dossier et assise d’un seul tenant, posée sur un piétement tubulaire bas. D’origine, il n’y a ni coussin intégré ni housse. Sous la structure, l’étiquette mentionne en général le nom du modèle et la référence IKEA.

IKEA a réédité ce design sous le nom SKÅLBODA, vendu neuf autour de 80 € dans la collection anniversaire Nytillverkad. Un excellent choix déco, mais qui ne possède pas la même valeur de collection qu’un original des années 80, avec sa patine et son histoire. Avant de descendre un fauteuil en métal au trottoir, un rapide contrôle de l’étiquette peut vraiment changer la donne.