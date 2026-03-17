Avant de peindre le sol du garage, faites ce test de 24 h avec du plastique : il peut vous éviter un désastre

Votre sol de garage en béton peut s’écailler en quelques semaines si vous zappez un simple test d’humidité au plastique. En 24 h, ce carré transparent décide du sort de votre peinture.

Tout est parfait, la couleur est uniforme, l’odeur de neuf flotte encore dans le garage… puis, quelques semaines plus tard, la couche brillante se met à cloquer sous les pneus chauds. Le revêtement se décolle par plaques, comme une peau qui pèle, et les heures de travail partent avec lui. Dans la plupart des cas, le coupable n’est pas la peinture, mais l’eau coincée dans la dalle.

Avant de lancer un chantier de peinture sol de garage, les pros commencent toujours par la même chose : vérifier si le béton est vraiment sec. Pour cela, ils utilisent un test d’humidité ultra simple, basé sur un morceau de plastique posé au sol pendant 24 heures. Ce geste discret fait toute la différence entre un sol qui tient des années et un échec express. Tout se joue dans ces 24 heures.

Pourquoi ce test au plastique décide du sort de votre sol de garage

Un ciment fraîchement coulé doit d’abord sécher tranquillement. Un délai minimum de 30 jours est indispensable pour que l’eau de gâchage s’évapore. Si l’on peint trop tôt, ou sur une dalle constamment humide, la vapeur d’eau finit par pousser sous le film protecteur jusqu’à former des cloques. La peinture se détache alors sous l’effet du passage des pneus ou même d’une simple circulation.

Le test consiste à piéger cette humidité éventuelle sous un film plastique. Si de la condensation apparaît ou si le béton s’assombrit, cela signifie que l’eau remonte encore vers la surface. Intervenir malgré tout revient à enfermer cette vapeur sous la résine : elle cherchera forcément à s’échapper, en gonflant la peinture jusqu’à l’écaillage prématuré.

Réaliser le test d’humidité au film plastique, en 24 heures chrono

La méthode ne demande presque aucun matériel. Il suffit de préparer :

Un carré de film plastique transparent d’environ 50 x 50 cm.

Du ruban adhésif de masquage ou un scotch puissant.

Un sol propre, dépoussiéré, sans tache fraîche.

Collez le plastique bien à plat sur la dalle, en scellant soigneusement tous les bords avec l’adhésif pour le rendre hermétique. Laissez en place au moins 24 heures sans y toucher. Au moment de retirer le carré, observez : si vous voyez de la buée sous le film ou une zone de ciment plus sombre, le chantier doit être reporté. Le sol n’est pas prêt, la peinture cloqerait presque à coup sûr. Si tout reste sec et uniforme, vous pouvez passer à l’étape suivante.

Après un test concluant : préparer et peindre pour un résultat durable

Un simple coup de balai ne suffit pas : le sol d’un garage est souvent saturé d’huile et de graisses. Un dégraissage alcalin en profondeur, frotté au balai-brosse, permet de chasser ces résidus qui empêcheraient l’adhérence. Vient ensuite l’ouverture des pores du ciment, soit avec une solution d’acide chlorhydrique diluée à 10 %, soit par ponçage mécanique. Dans les deux cas, un grand rinçage à l’eau est nécessaire, suivi d’un séchage intégral d’au moins 48 heures.

Sur ce support sain, un primaire d’accrochage sert de fondation, en uniformisant la porosité du béton. La finition idéale reste la résine époxy bi-composant, bien plus résistante que l’acrylique face aux pneus chauds et aux chocs. Deux couches au rouleau, espacées de 24 heures, s’appliquent dans un garage bien aéré, entre 10°C et 25°C, avec une hygrométrie inférieure à 80 %. Ensuite, la patience reprend ses droits : 72 heures avant de marcher dessus, puis 7 jours complets avant d’y garer la voiture, pour un sol vraiment durci à cœur.