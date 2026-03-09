Avant de tondre ce printemps, cette tondeuse Carrefour à moteur Honda sous 300 € pourrait vous passer sous le nez

À l’approche de la première tonte du printemps 2026, une tondeuse thermique GREENCUT à moteur Honda passe sous les 300 € chez Carrefour. Faut‑il profiter de cette fenêtre avant que pelouse et prix ne s’emballent ?

Les premiers rayons de soleil arrivent et la pelouse reprend doucement ses droits. Dans beaucoup de garages, la tondeuse dort encore depuis l’automne, couverte de poussière. Avant de lancer la première coupe de l’année, une question se pose : votre machine repart-elle pour une saison de plus ou prépare-t-elle une mauvaise surprise ?

Le début du printemps 2026 correspond aussi au retour des rayons jardinage bien garnis. C’est souvent au moment de ressortir la vieille tondeuse, moteur capricieux, lames émoussées ou carter oxydé, que l’on réalise qu’elle arrive en fin de vie. Cette année, une promo Carrefour met une tondeuse thermique à moteur Honda sous les 300 €, avec un calendrier serré.

Première tonte : vérifier l’état de sa vieille tondeuse avant de se lancer

Chaque début de printemps, on ressort la tondeuse du garage et la réalité rattrape vite : démarrage difficile, perte de puissance dès que l’herbe épaissit, rouille bien installée. Un matériel en bout de course ne fait qu’abîmer la jeune pelouse au lieu de la couper net. Faire ce point maintenant évite de se retrouver sans solution le week-end où la pousse explose.

Attendre que l’herbe atteigne vingt centimètres pour s’équiper revient souvent plus cher. Quand le soleil s’installe, les prix montent, les stocks fondent dans les grandes enseignes et les modèles intéressants disparaissent vite des rayons. Anticiper quelques semaines permet de choisir tranquillement une machine adaptée, plutôt que de prendre ce qu’il reste.

La tondeuse thermique GREENCUT à moteur Honda en promo chez Carrefour

La tondeuse thermique GREENCUT GCTT46-H145 mise en avant embarque un moteur Honda GCVx 145 de 145 cc pour 3,1 kW. Sa largeur de coupe de 45,7 cm et ses 6 hauteurs réglables de 25 à 75 mm couvrent les besoins d’un jardin familial. Le bac de 65 litres et le carter en acier sont prévus pour des surfaces conseillées jusqu’à 1 400 m², avec moins d’allers-retours au point de vidage.

Cette référence s’affiche habituellement à 329,99 €, mais descend à 299,99 € pendant l’opération de saison. La promotion est annoncée du 20 février au 9 mars 2026, selon magasins participants et dans la limite des stocks disponibles. Pour une tondeuse thermique de 46 cm équipée d’un moteur Honda similaire, les tarifs dépassent souvent les 400 € et peuvent grimper vers 600 € dans d’autres enseignes.

Moins de 300 € pour quelle utilisation, et pour quel type de jardin ?

Avec 3,1 kW et un moteur Honda de 145 cc, cette tondeuse vise les particuliers ayant un terrain de taille moyenne où la surface de tonte se situe autour de 1 400 m². La puissance permet de gérer une herbe déjà haute si la première coupe a été retardée, tandis que la largeur de 45,7 cm aide à terminer plus vite sans multiplier les allers-retours.