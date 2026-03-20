Balcon minuscule : ce fauteuil en cordage B&M à 24,99 € crée un vrai coin détente dehors (tout le monde se l’arrache)

À 24,99 €, le fauteuil extérieur en cordage B&M promet de transformer balcon, terrasse ou jardin en coin détente stylé. Comment l’intégrer et le préserver sans se ruiner ?

Quand les premiers rayons reviennent, même un petit balcon prend une autre allure. On a envie d’un vrai coin à soi pour lire, télétravailler ou juste souffler après la journée. Reste un obstacle : trouver une assise confortable et jolie sans exploser le budget, surtout quand on manque de place. Ces jours-ci, un siège en cordage fait justement beaucoup parler de lui.

Repéré chez l’enseigne B M, ce fauteuil extérieur en cordage B M au look Hawaï promet un effet vacances immédiat dès qu’on le pose dehors. Affiché à 24,99 € TTC, ce fauteuil d’extérieur en cordage style Hawaï vise clairement les petits espaces : un balcon, un bout de terrasse, un coin du jardin ou même une pergola. La promesse est simple : créer enfin un coin détente dehors. Reste à voir comment il s’intègre vraiment.

Pourquoi ce fauteuil extérieur en cordage B M crée instantanément un coin détente

Sur un balcon, ce siège en cordage suffit souvent à changer l’ambiance. Sa forme de fauteuil lounge, plus enveloppante qu’une chaise pliante, crée aussitôt un côté coin détente, même quand on n’a pas des mètres carrés à revendre. On pose le fauteuil, on ajoute un coussin, et l’espace ressemble déjà plus à un refuge d’été qu’à un simple séchoir à linge.

Le cordage joue beaucoup dans cette impression de légèreté. Visuellement, il donne un style bohème et aérien, moins massif qu’un gros fauteuil de jardin en plastique. La matière ajourée laisse passer l’air pendant les journées d’été et évite la sensation d’étouffement sur un balcon déjà chargé. Pour un petit espace urbain, ce détail change vraiment la façon dont on vit l’extérieur.

Le fauteuil d’extérieur en cordage style Hawaï : prix, taille et où le trouver

Ce fauteuil d’extérieur en cordage style Hawaï est référencé dans la rubrique table-chaise des magasins B M. Il est annoncé à 24,99 € TTC, pour un format de 70 x 74,5 x 84,5 cm. En clair, une assise assez large pour se poser confortablement, sans demander une grosse installation. Avec ce gabarit, il trouve sa place sur la plupart des balcons, mais aussi en bout de terrasse ou près d’une baie vitrée.

Le fauteuil est proposé dans plus de 100 points de vente B M et Babou en France métropolitaine, avec une présence dans de grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille ou Nantes. Le tarif de 24,99 € reste valable selon les magasins participants et selon les stocks disponibles, d’où l’intérêt de vérifier la disponibilité par magasin via le sélecteur de point de vente sur le site. La fiche en ligne donnant peu de détails sur les matériaux, le poids supporté ou la garantie, un passage en magasin permet de tester le confort et la stabilité.

Bien l’installer et le protéger pour garder son coin détente tout l’été

Reste la question pratique : où le mettre, et comment le garder beau. Sur un balcon ou une terrasse, il suffit de l’associer à une petite table et deux ou trois accessoires pour poser l’ambiance. Les consignes d’entretien n’étant pas précisées, mieux vaut éviter de le laisser longtemps sous la pluie, privilégier un nettoyage doux et le ranger au sec hors saison.