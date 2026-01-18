Bricolage : ce modèle de gants à 0,99 € chez GIFI que les médecins vous conseillent de ne plus ignorer

Janvier arrive avec ses bonnes résolutions et ses week-ends passés à monter une étagère, fixer un cadre ou repeindre un coin du salon. On sort la perceuse, les vis, parfois même la scie, mais bien souvent pas les gants. Les mains nues serrent, poussent, poncent, en se disant que ce sont de "petits travaux" sans risque.

Dans les services d’urgence, les médecins voient pourtant chaque année des bricoleurs du dimanche arriver pour une simple écharde infectée ou une coupure profonde provoquée par un outil mal maîtrisé. Protéger ses mains ne devrait pas être une option, et encore moins une question de budget. Surtout quand des gants de bricolage efficaces sont vendus moins d’un euro.

Accidents de bricolage : des mains en première ligne

Les coupures liées aux scies, tournevis ou couteaux sont une des premières causes de passages aux urgences pour les amateurs de rénovation. Un médecin urgentiste raconte le cas d’un homme gravement brûlé par du béton qui avait pénétré dans ses vêtements et résume : "Il a passé le reste de son été assis sur une chaise à soigner ses plaies", a expliqué le Dr Nicolas Elazhary, interrogé par Protégez-Vous.

Pour éviter ces lésions, les recommandations sont claires : mettre des gants de travail limite les coupures, les échardes et même certaines infections dues à des corps étrangers sous la peau. Beaucoup de particuliers s’en passent encore, convaincus qu’un équipement fiable coûte forcément cher, souvent autour d’une dizaine d’euros la paire pour des modèles renforcés. Ce réflexe de faire l’économie sur la protection des mains reste fréquent.

Des gants de bricolage GIFI à 0,99 € : un vrai bon plan

Dans les rayons de GIFI, une paire de gants de bricolage affiche un prix presque symbolique : 0,99 €, soit bien moins qu’une baguette. Pour ce montant, loin des 11,95 € demandés pour certains gants gros travaux, l’enseigne propose un modèle annoncé résistant et confortable. Taille 8, dimensions 23 x 11 cm, il convient à une grande partie des mains adultes.

Ces gants sont pensés pour les petits chantiers du quotidien, à l’intérieur comme au jardin. Ils gardent une bonne dextérité tout en ajoutant une barrière contre les bobos. Concrètement, ils se révèlent utiles pour :

monter un meuble en kit sans se couvrir d’échardes ;

manipuler vis, chevilles et petits outils métalliques ;

préparer des jardinières, rempoter ou porter des sacs de terreau.

Bien utiliser ces gants… et savoir quand en choisir d’autres

Pour profiter vraiment de cette protection, il suffit de quelques réflexes simples. Vérifier que la taille 8 ne serre pas excessivement, enfiler les gants avant de sortir les outils, les laisser sécher à l’air libre après usage. En cas de déchirure ou de trou, les médecins recommandent de les remplacer, car la barrière contre les coupures disparaît aussitôt.

Pour les travaux électriques, les gros chantiers de maçonnerie ou l’usage prolongé de produits très corrosifs, ces gants à 0,99 € ne suffisent pas : des modèles isolants ou certifiés restent indispensables. Mais pour visser une étagère, percer deux trous ou bricoler au jardin, ils offrent une protection bien supérieure aux mains nues. Chez GIFI, ce type d’article à petit prix part vite des rayons.