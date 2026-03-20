Brocantes : arrêtez de demander le dernier prix, cette simple question fait baisser la note discrètement

Dans les allées des brocantes, de plus en plus de chineurs veulent négocier sans froisser les vendeurs, surtout avec un budget serré. Et si une simple tournure de phrase suffisait à faire baisser le prix sans jamais prononcer « dernier prix » ?

Les allées des brocantes et vide greniers sont pleines, les portefeuilles un peu moins. On avance entre les stands, le cœur qui bat pour un vase ancien ou un jouet d’enfance, mais vient toujours le moment délicat : parler prix. On a envie de négocier en brocante sans passer pour un radin ni braquer le vendeur. Et là, beaucoup lâchent toujours la même phrase, presque machinalement.

Cette petite phrase, c’est le fameux « C’est quoi votre dernier prix ?« , décrit le site Trucmania, devenue un réflexe à l’heure où la crise du pouvoir d’achat pousse chacun à traquer la bonne affaire. Sauf qu’utilisée seule, elle vous enlève souvent de la marge et installe d’emblée un mini bras de fer. Les chineurs aguerris préfèrent une méthode plus feutrée, faite de curiosité, de silences et de quelques mots choisis.

Pourquoi la formule « dernier prix » fait perdre l’avantage

Au fond, demander frontalement « C’est votre meilleur prix ? » revient à accepter que le brocanteur fixe seul la limite basse. Dans la foule, cette interpellation peut aussi sonner un peu sèche. Le pro a alors beau jeu de répondre qu’il a déjà beaucoup baissé, et la discussion se fige. Pour un objet affiché 20 €, une remise à 15 € reste généralement vue comme raisonnable, mais encore faut il y arriver en douceur.

Les chineurs oublient souvent une règle simple : la première personne qui avance un chiffre perd du terrain. Les négociateurs chevronnés se fixent un prix cible en tête, puis montent par petites marches, sans brûler les étapes. Tant que le vendeur parle, vous observez, vous écoutez, et vous gardez la possibilité de conclure ou de laisser passer sereinement.

Curiosité, questions douces et silence : le trio gagnant pour négocier en brocante

Avant de parler euros, les pros s’intéressent vraiment à l’objet. Ils demandent « Depuis combien de temps vous l’avez ? » ou « Vous avez encore la boîte ou les pièces ? », histoire de comprendre ce qu’ils ont sous les yeux et d’installer un climat sympa. Ce petit échange détend le brocanteur et vous donne aussi des arguments – défauts, manque d’accessoires, réparations à prévoir – qui justifient une réduction de 20 à 30 % dans bien des cas.

Quand le prix n’est pas affiché, un chineur aguerri prend l’objet, marque une légère hésitation, puis demande simplement « vous en voulez combien ?« . Le vendeur annonce souvent un montant plus bas que prévu. Beaucoup jouent ensuite la psychologie de comptoir : regard qui traîne, moue, silence, puis « J’hésite… vous pourriez faire un geste ? » ou « J’hésite… c’est votre dernier prix ? ». Dans 70 % des cas, la somme redescend un peu.

La question secrète des pros : « Vous en voulez combien au minimum ? »

Pour faire vraiment chuter l’addition, les habitués dégainent surtout une autre formule, beaucoup plus douce : « Vous en voulez combien au minimum ?« . Là, le message est clair pour le vendeur, sans être agressif. Il garde la main, mais se sent invité à révéler son vrai plancher. Vous pouvez ensuite proposer un lot – « Si je vous en prends deux, vous me faites un prix ? » – en restant souriant et détendu.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ce vieux support pour plantes chiné en brocante devient un bain d’oiseaux irrésistible pour quelques euros»