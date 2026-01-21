Câble électrique trop long chez vous : cette méthode simple pour le raccourcir sans risque d'incendie

Un fil de lampe qui forme une boucle derrière le canapé, une rallonge qui traverse le salon jusqu’au sapin… Une fois les fêtes passées, ce genre de câble électrique trop long saute aux yeux. On le cache derrière un meuble, on l’enroule autour du pied d’une table, en se disant qu’on verra plus tard.

En réalité, ces boucles de plastique ne sont pas qu’un détail de déco : elles attirent la poussière, font trébucher et peuvent même chauffer si le câble reste enroulé sur lui-même. Beaucoup hésitent pourtant à y toucher, par peur de l’électricité. Raccourcir proprement un fil est pourtant à la portée de la plupart des mains, à condition de suivre une méthode très simple et très encadrée.

Câble électrique trop long : quand il devient vraiment problématique

Un câble qui serpente au sol fait vite courir un risque de chute, surtout pour les enfants ou les personnes âgées, et tire sur les prises à chaque passage. En plus, un cordon de rallonge utilisé enroulé, par exemple pour un radiateur, peut finir par s’échauffer et abîmer sa gaine. Les normes électriques françaises, comme la NF C 15-100, visent justement à éviter ce genre de situation fragile.

La bonne nouvelle, c’est qu’on peut agir dès que le problème vient d’un simple cordon de lampe, d’une suspension ou d’une rallonge dont les extrémités sont démontables. En revanche, dès qu’il s’agit d’un cordon moulé d’électroménager, d’un appareil puissant ou d’une installation extérieure, mieux vaut laisser faire un électricien.

Raccourcir un câble électrique en sécurité : les gestes clés à respecter

Avant de toucher au moindre fil, la règle est claire : couper le courant au tableau, en abaissant le disjoncteur du circuit concerné, voire le disjoncteur général en cas de doute. On vérifie ensuite l’absence de tension avec un vérificateur d’absence de tension (VAT) ou simplement en constatant que l’appareil ne s’allume plus. Côté matériel, quelques outils font toute la différence :

une pince coupante de qualité, isolée ;

une pince à dénuder pour retirer l’isolant sans blesser le cuivre ;

pour retirer l’isolant sans blesser le cuivre ; un tournevis adapté et des connecteurs rapides ou des dominos.

On commence par mesurer la nouvelle longueur souhaitée en gardant une marge de 5 à 10 cm, histoire d’éviter un câble trop court. La coupe se fait d’un geste net. On retire ensuite environ 5 cm de gaine extérieure, puis on dénude chaque fil sur 0,5 à 1 cm. Il faut préserver les brins de cuivre intacts, condition d’une bonne tenue électrique. Reste à raccorder : bleu pour le neutre, rouge, marron ou noir pour la phase, vert et jaune pour la terre. Les couleurs doivent toujours correspondre des deux côtés.

Finitions : vérifier les raccords et profiter d’un intérieur plus sûr

Les dominos fonctionnent toujours, mais les connecteurs rapides à levier simplifient la vie : on insère les fils jusqu’en butée et on referme. Un petit test de traction sur chaque conducteur permet de vérifier qu’aucun ne bouge, qu’aucun brin de cuivre ne dépasse. Dans un luminaire, le serre-câble mécanique doit bloquer le cordon pour éviter que l’on tire sur les connexions en manipulant la lampe.

Il ne reste plus qu’à remonter les caches, réenclencher le disjoncteur et tester. Quand la lumière s’allume au bout d’un câble ajusté au centimètre, sans boucle qui traîne, le salon paraît tout de suite plus rangé. Et surtout, on sait que cette petite intervention, réalisée en quelques dizaines de minutes, a aussi renforcé la sécurité de la maison.