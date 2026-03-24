Canapé : avant d'en racheter un, regardez ce modèle modulable AMPM que même les décorateurs attendaient

Longtemps limité à quelques tailles et tissus, le canapé devenait un compromis laborieux, même pour les décorateurs. Avec le nouveau canapé modulable AMPM, la marque française bouscule les règles de la pièce de vie sans poser de limites aux projets.

Choisir un nouveau canapé tourne souvent au casse-tête. Trop long de quelques centimètres, pas assez profond pour s’allonger, couleur qui jure avec le parquet… même les décorateurs reconnaissent passer des heures à jongler entre plans de salon et catalogues.

Une marque française bien connue des amoureux de déco vient pourtant de changer la donne. AMPM, le label maison de La Redoute, lance un concept de canapé modulable AMPM présenté comme configurable à l’infini, un vrai outil de travail pour architectes d’intérieur et passionnés de beaux intérieurs.

Canapé modulable AMPM : la fin du compromis pour les décorateurs

Dans beaucoup de gammes, on choisit encore « par défaut » : un modèle droit ou d’angle, deux ou trois tailles, quelques tissus. Pour un décorateur ou un architecte d’intérieur, cela signifie souvent adapter le projet au canapé, et non l’inverse. Le moindre décroché de mur, une baie vitrée ou une pièce de vie ouverte rend l’exercice encore plus délicat.

AMPM s’attaque précisément à ce problème. La marque conserve son style contemporain et intemporel, mais donne enfin la main sur la configuration complète du canapé. Elle résume cette liberté créative avec une formule parlante : « L’architecte, c’est vous ». Derrière cette phrase, une promesse très concrète de sur-mesure accessible.

Canapés à la carte AMPM : une configuration presque infinie

Le principe des « canapés à la carte » repose sur une base impressionnante : 15 modèles différents, chacun décliné de 2 à 5 places. On peut choisir un petit format pour un salon de ville, un grand canapé d’angle modulable pour une famille ou encore une composition plus libre pour une pièce de vie ouverte. Les configurations existent en version d’angle ou totalement modulables pour épouser au mieux l’architecture du lieu.

Une fois le dessin fixé, la personnalisation continue avec le revêtement. AMPM propose six matières et une palette de 35 coloris. Velours profond, bouclette cosy, lin plus décontracté ou coton facile à vivre : chaque texture raconte une ambiance différente. Les teintes vont des couleurs sourdes très élégantes aux tons naturels lumineux, ce qui permet d’accorder le canapé au moindre détail, du papier peint aux menuiseries.

Comment configurer chez soi ce canapé modulable AMPM

Pour tirer parti de ce canapé modulable AMPM, les décorateurs commencent toujours par le plan : mesurer la pièce, tracer les zones de passage, repérer fenêtres et télévision. Dans un salon compact, un 2 ou 3 places droit suffira, éventuellement complété d’une méridienne. Dans un grand séjour, un 4 ou 5 places d’angle modulable structure l’espace et crée une vraie zone conviviale. La matière se choisit selon le quotidien : velours ou bouclette pour une ambiance cocon, tissus plus résistants si enfants et animaux partagent le canapé. Chaque modèle est fabriqué en Italie à la demande, ce qui invite à réfléchir posément à la configuration idéale plutôt qu’à céder à un achat précipité : quelle version écrirait le mieux l’histoire de votre salon ?