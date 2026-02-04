Carrefour : ces verres à vin fabriqués en France à moins de 6 € font un effet luxe sur la table, à saisir avant rupture

En pleine promo d’hiver chez Carrefour, un simple carton en rayon vaisselle cache un lot de verres à vin fabriqués en France, affiché autour de 5,99 €. Comment ces dix pièces à petit prix ont-elles réussi à transformer mes dîners sans que personne ne soupçonne le budget ?

On part faire ses courses chez Carrefour avec une liste bien précise : lait, pâtes, lessive. Rien qui laisse présager qu’on va aussi relooker sa table de salle à manger. Dans le bruit des chariots et des promos d’hiver, le rayon vaisselle ressemble souvent à un simple passage obligé, pas au coin où l’on déniche LA bonne affaire du mois.

Et puis il suffit d’un carton discret en tête de gondole pour attirer le regard : un service de verres qui semble beaucoup plus chic que son étiquette de prix ne le laisse penser. Au milieu des promotions saisonnières, Carrefour met en avant des verres à vin au design épuré, fabriqués dans l’Hexagone, dont le tarif tient dans une poignée de pièces jaunes. Comment résister à l’envie de regarder de plus près ?

Des verres à vin Carrefour qui jouent dans la cour des grands

Le bon plan en question, c’est un lot de 10 verres à vin SIMPL de 19 cl, vendus autour de 5,99 € chez Carrefour, soit environ 0,60 € le verre selon les magasins. En verre transparent, compatibles lave-vaisselle et surtout fabriqués en France, ils misent sur une silhouette fine et moderne qui change des verres à pied massifs. Visuellement, on est plus proche d’un service de créateur que d’un achat de dernière minute en hypermarché.

Dans le même rayon, beaucoup d’ensembles de 4 ou 6 verres signés par de grandes marques dépassent facilement les 20, parfois 30 ou 40 €. Ici, pour moins de 6 €, on dispose d’un service complet de dix pièces identiques, pratique quand on reçoit famille ou amis. L’uniformité sur la table donne tout de suite une impression de soin, bien loin du mélange de verres dépareillés du quotidien.

Un design simple, mais pensé pour bien servir le vin

Ces verres de 19 cl restent compacts, ce qui convient à un vin de table, à un blanc léger ou même à de l’eau et des jus au quotidien. Leur ligne très sobre se fond aussi bien sur une table rustique en bois que dans une déco plus graphique, avec assiettes foncées et couverts minimalistes. La forme tulipe aide le vin à s’aérer légèrement et concentre les arômes vers le nez, un détail qui se ressent dès la première gorgée.

Pour mettre ces verres en valeur, une simple nappe en lin, quelques branches d’eucalyptus et des bougies suffisent : la transparence du verre capture joliment la lumière et réchauffe instantanément l’atmosphère. Ce souci de l’art de la table n’est pas nouveau chez Carrefour, qui proposait déjà pendant la « Foire aux vins d’été 2021 » des opérations autour de la verrerie, avec des parcours digitaux ponctués de boutons comme « Je profite de ce bon plan » ou « Je m’inscris sans m’abonner ».

Où et quand trouver ces verres à vin à moins de 6 €

En pratique, ce lot de verres à vin SIMPL se trouve surtout dans le rayon maison des hypermarchés Carrefour, parfois aussi en supermarché et sur le site en Drive ou livraison, avec un prix qui tourne autour de 5,99 € selon les périodes. Les promos d’hiver et certaines opérations comme la « Foire aux vins d’été » sont des moments privilégiés pour le voir revenir en tête de gondole.