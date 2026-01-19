Ce buffet de rêve à -50 % chez BUT promet de mettre fin au bazar de votre salle à manger après les fêtes

Entre les restes du réveillon, la nouvelle vaisselle reçue et les jeux des enfants, la salle à manger peut vite se transformer en zone de chaos. Dans le même temps, le compte bancaire rappelle que décembre vient de passer, et l’idée d’un grand buffet bien pratique reste souvent reléguée au rang de rêve.

Les soldes d’hiver 2026 chez BUT rebattent pourtant les cartes avec le Buffet 2 Portes 3 Tiroirs ALBAN imitation chêne affiché à moitié prix. Un modèle qui promet de rendre enfin ce fameux buffet de rêve accessible… sans plomber le budget.

Buffet ALBAN But : un prix divisé par deux qui change tout

Au tarif normal, ce buffet est vendu 299,99 €. Pendant les soldes d’hiver 2026, BUT le propose à 149,99 €, soit -50 % et 150 € d’économie, hors éco-participation de 4,20 €. Pour un grand meuble de rangement, passer sous la barre des 150 € le place clairement dans la catégorie des vrais bons plans.

L’offre court jusqu’au 3 février 2026, dans la limite des stocks. Elle vise les foyers qui surveillent chaque euro après les fêtes mais ont besoin de rangement. Garantie de 2 ans, possibilité de régler en 4 fois par carte bancaire selon les conditions de l’enseigne : le ticket d’entrée reste très doux pour ce format.

Un buffet façon chêne qui réchauffe la salle à manger sans l’encombrer

Le buffet ALBAN mise sur un décor imitation chêne Alaska, dans une teinte naturelle qui réchauffe instantanément la pièce. Ses lignes droites et sa façade sobre se marient avec une table en métal noir, des chaises scandinaves en tissu clair ou une salle à manger plus classique. Résultat, le meuble trouve sa place sans imposer un style trop marqué.

Avec ses dimensions de 172,5 × 39,7 × 82,3 cm, il occupe le mur juste ce qu’il faut, même dans un séjour de taille moyenne. Panneaux de fibres recouverts d’un décor bois, il reste plus léger qu’un buffet massif et s’entretient simplement avec un chiffon doux. Pratique pour le montage, tout aussi pratique lors d’un futur déménagement.

2 portes, 3 tiroirs : le buffet qui avale le bazar du quotidien

Derrière les deux portes latérales, de larges étagères accueillent assiettes du quotidien, service des grandes occasions, saladiers, nappes et linge de maison. Les trois tiroirs centraux rassemblent couverts, serviettes, dessous de plat, bougies et tous ces petits objets qui traînent d’habitude sur la table. La cuisine respire à nouveau, le dessus du buffet devient un vrai support déco avec un vase, une plante ou une lampe à poser.

Livré en deux colis à monter soi-même, ce buffet gagne à être assemblé à deux et à prévoir un peu de temps libre. Il s’adresse autant aux jeunes couples en location qu’aux familles ou aux résidences secondaires à meubler sans excès. Avec une note moyenne de 4,4/5 sur 110 avis clients et une promo limitée au 3 février 2026, le buffet ALBAN s’impose comme un allié sérieux pour une salle à manger enfin rangée et chaleureuse.