Ce canapé Habitat 3 places tombe à 769 € : pourquoi il peut transformer votre salon avant la fin du stock

Le canapé Habitat Paraty 3 places s’impose comme la nouvelle star cocooning des salons français, avec son tissu 3D et ses courbes enveloppantes. Son prix, déjà observé à 769 € au lieu de 999 €, pourrait bien faire basculer votre projet déco.

Avez-vous l’impression que votre salon attend encore sa pièce maîtresse, celle qui fait tout basculer d’un coup de regard ? Chez Habitat, un modèle 3 places attire justement toutes les attentions. Son allure reste spectaculaire, très contemporaine, et son prix vient de chuter au point de devenir envisageable pour bien plus de budgets.

Au moment où le froid revient et où l’on rallume les bougies, ce canapé signé Habitat se positionne comme un sérieux candidat pour upgrader le coin TV sans refaire tout l’appartement. Il passe sous la barre des 800 €, avec un look cocooning affirmé. Et derrière cette promo, il cache quelques atouts techniques.

Canapé Habitat Paraty 3 places : une silhouette sculpturale qui change le salon

Imaginé par la designer Federica Francini, le canapé Habitat Paraty 3 places joue la carte des courbes. Les lignes sont généreuses, arrondies, sans accoudoirs massifs, ce qui lui donne une silhouette enveloppante mais visuellement légère. Le tissu 3D très texturé, surtout en coloris bleu canard, accroche la lumière et transforme le canapé en vraie pièce déco du salon.

Sur un mur blanc avec parquet clair, le Paraty devient l’élément central qui structure l’espace ; dans une ambiance plus douce, on le trouve aussi en teinte sable, facile à accorder avec du bois chaud et des matières naturelles. Ses pieds fins en métal noir surélèvent l’assise et laissent filer le regard, pratique dans les pièces plus petites.

Confort du canapé Paraty : dimensions, assise et avis au quotidien

Côté confort, les chiffres parlent. La profondeur d’assise de 66 cm permet de se poser en tailleur ou de s’installer avec un plaid sans sentir le bord. Les 44 cm de hauteur facilitent le lever, même pour les grands-parents en visite. La mousse haute résilience et la suspension Nosag ont été pensées pour garder du maintien sur la durée.

Pour un salon français classique, ses 198 cm de largeur, 98 cm de profondeur et 78 cm de hauteur offrent trois vraies places sans écraser la pièce. Deux personnes peuvent même s’allonger pour regarder un film. Les premiers avis clients affichent une note moyenne de 4,5 sur 5, avec un retour récurrent sur le grand confort de l’assise.

Pourquoi le prix du canapé Habitat Paraty dégringole à 769 €

Au rayon budget, le Paraty fait justement parler de lui. Son prix de référence est affiché à 999 €, mais une remise de -23 % l’a déjà fait tomber à 769 €, soit 230 € de moins. L’offre était assortie d’un stock limité à 28 pièces, un format de promotion courte qui revient régulièrement sur ce type de modèle design.

Les services associés rassurent aussi ceux qui hésitent encore. Habitat annonce une livraison rapide, estimée à une dizaine de jours, et un retour possible sous 30 jours si le canapé ne trouve pas sa place chez vous. Certaines ventes ajoutent même la reprise de l’ancien canapé, à vérifier au moment de l’achat selon les conditions en cours.