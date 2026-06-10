Ce geste avec la porte du lave-vaisselle en été fait fondre la facture d’électricité sans rien changer

En plein été, votre lave-vaisselle tourne à fond tandis que la facture d'électricité grimpe en silence. Un simple réflexe au bip final pourrait pourtant changer la donne.

Canicule, cuisine qui surchauffe, vaisselle qui s’empile après chaque barbecue… En été, le lave-vaisselle tourne parfois tous les jours. La facture d’électricité, elle, grimpe discrètement, portée par la clim ou les ventilateurs qui fonctionnent déjà en continu. Pourtant, un simple geste au bon moment suffit à alléger la note sans changer de mode de vie.

Ce geste se joue en quelques secondes, juste après un petit bip trop souvent ignoré. Il ne demande aucun produit en plus, aucun nouvel appareil, seulement un réflexe autour de la porte du lave-vaisselle. Quand ce timing est respecté, la consommation baisse, la vaisselle sèche mieux et l’appareil vieillit plus sereinement. Reste à savoir à quel moment précis ouvrir…

En été, votre lave-vaisselle fait exploser la facture sans que vous vous en rendiez compte

Selon l’ADEME, un lave-vaisselle 12 couverts consomme en moyenne 192 kWh par an pour environ 166 cycles, soit autour de 1,15 kWh par lavage. Au tarif réglementé de vente de l’électricité, cela tourne autour de 0,29 € par cycle. Sur trois mois d’été, avec 60 lavages ou plus, la ligne “vaisselle” commence à vraiment peser sur le budget.

Le choix du programme change tout. Un cycle classique peut dépasser 1,15 kWh, alors qu’un cycle Éco se contente d’environ 0,70 kWh, soit près de 39 % d’énergie en moins. Les modèles récents de classe A sur l’étiquette énergie descendent encore plus bas. Quand la canicule s’installe et que la machine tourne presque chaque jour, ces écarts se transforment vite en dizaines d’euros sur l’année.

Le moment précis où ouvrir la porte : le “bip” qui fait baisser la facture

À la fin du rinçage, la machine lance souvent un cycle de séchage : résistance qui réchauffe, ventilation, eau qui s’évapore… tout cela consomme encore de l’électricité juste pour sécher la vaisselle. Le bon réflexe consiste à surveiller le bip final et à entrouvrir la porte aussitôt, de 1 à 2 cm, pour laisser s’échapper la vapeur très chaude avant qu’elle ne condense sur les verres et les parois.

En laissant ensuite la porte entrouverte 30 à 60 minutes, la vaisselle finit de sécher naturellement, gratuitement, grâce à l’air de la pièce qui est déjà chaud l’été. Ce principe est d’ailleurs recommandé dans plusieurs guides d’économie d’énergie qui invitent à “faire sécher la vaisselle à l’air plutôt que d’utiliser le cycle de séchage”. Certains lave-vaisselle récents proposent même une ouverture automatique de porte en fin de cycle : une fonction à garder activée, surtout par fortes chaleurs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie sur la facture d’été jusqu’à 10 €/été 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La plus grande partie de l’électricité sert déjà à chauffer l’eau du lavage. Lancer en plus un séchage électrique revient à payer une seconde fois, uniquement pour évaporer l’eau sur la vaisselle. En ouvrant la porte juste après le bip et en profitant de la chaleur ambiante de l’été, la vapeur s’échappe et la vaisselle sèche à l’air, gratuitement, sans énergie supplémentaire. 💡 Le petit plus : moins d’odeurs de renfermé dans la cuve, des verres sans traces et des joints qui restent propres plus longtemps : ce réflexe améliore aussi l’hygiène et la durée de vie du lave-vaisselle. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le lave-vaisselle fermé pendant des heures après le bip ou activer systématiquement un séchage intensif alors que l’air chaud pourrait faire le travail à sa place.

En été, laissez la chaleur faire le travail : les bons réflexes autour de la porte entrouverte

Pour tirer pleinement parti de ce geste, mieux vaut lancer la machine en heures creuses quand c’est possible, avec le mode Éco et un remplissage complet. Après le bip, ouvrir la porte, aérer quelques minutes la cuisine, puis laisser la vaisselle sécher tranquillement à l’air chaud. Associé à un lave-vaisselle bien entretenu et, à terme, à un modèle bien classé sur l’étiquette énergie, ce trio “Éco + porte entrouverte + bon créneau” allège vraiment la facture d’électricité, été comme hiver.