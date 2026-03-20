Ce grand rival français d'IKEA sacrifie tous ses rayons à -30 % : ce qui se joue vraiment dans ses magasins

Alinéa, grand rival français d’IKEA, organise une liquidation totale à -30 % qui vide ses magasins partout en France. Entre bonnes affaires et menace de liquidation judiciaire, clients et salariés guettent le verdict du tribunal de Marseille.

Dans les allées d’Alinéa, les étiquettes rouges ont envahi chaque meuble. Ce grand rival français d’IKEA, longtemps présenté comme une alternative plus chaleureuse, vide aujourd’hui ses rayons les uns après les autres. L’enseigne a lancé une liquidation totale spectaculaire, avec un déstockage -30 % qui attire les chasseurs de bonnes affaires.

Fondée en 1988, la marque de la galaxie Mulliez a bâti son image sur des ambiances méditerranéennes et des magasins géants, environ 35 à 36 en France. Après un premier redressement judiciaire en 2020, Alinéa est de nouveau sous la protection d’un tribunal depuis novembre 2025, avec la menace d’une liquidation judiciaire. Son avenir reste en suspens.

Liquidation totale Alinéa : pourquoi le rival français d’IKEA brade tout à -30 %

La liquidation totale Alinéa répond d’abord à une urgence financière. En 2024, Alinéa a réalisé environ 162 millions d’euros de chiffre d’affaires, pour des pertes lourdes, alors que la consommation de meubles a reculé d’environ 10 % en trois ans. Dans le même temps, IKEA France pèse près de 3,5 milliards d’euros, soit vingt fois plus.

Face à ce rapport de force et à la montée du commerce en ligne et du discount, l’enseigne de 1 200 salariés peine à remplir ses grands magasins. Elle proposait pourtant un équipement complet de la maison, du canapé au luminaire en passant par le jardin. Pour dégager du cash rapidement, tout le stock est bradé.

Dans les magasins Alinéa, un déstockage géant et des rayons qui se vident

Dans les points de vente, l’ambiance rappelle une fin de série géante. Sur sa communication officielle, l’enseigne affiche partout « DÉSTOCKAGE : -30 % sur tout en magasin », annonce Alinéa sur son site internet. La remise s’applique uniquement en boutique, sans date de fin communiquée, ce qui accélère l’afflux de clients et la disparition des meilleures références.

Les rabais touchent aussi bien les canapés que la literie. Le vaste canapé cinq places en velours côtelé de la gamme PIUMA, affiché 1 999 €, descend à 1 399,30 €. La table de repas ovale CARMEN passe de 1 099 € à 769,30 €, quand le cadre de lit deux places en chêne RENO tombe à 454,30 € au lieu de 649 €.

Quel avenir pour Alinéa après cette liquidation totale de ses rayons ?

Derrière cette braderie, une décision cruciale doit tomber. Un unique repreneur, le groupe SDC Holding, s’est positionné après avoir un temps renoncé. Son projet ne garderait qu’une vingtaine de magasins sur les 35 à 36 actuels, avec environ la moitié des 1 200 emplois conservés. Le tribunal de commerce de Marseille doit trancher dans les prochaines semaines.

Pour les clients, cette période ressemble à une course contre la montre, entre bonnes affaires et sentiment d’assister à la fin d’un paysage familier. Pour les salariés, chaque rayon qui se vide rappelle que leur magasin pourrait ne jamais se remplir à nouveau. La possible disparition d’Alinéa raconte aussi la mutation brutale du marché du meuble en France.