Ce meuble industriel à moins de 50 € chez Maxi Bazar change l’allure de toutes vos pièces, mais il va vite disparaître

Janvier donne envie de changer d'air chez soi alors que le compte en banque se remet à peine des fêtes. On trie, on range, on rêve d'un salon plus harmonieux sans toucher au gros mobilier, juste avec une pièce capable de réveiller la déco et d'apporter un coin pratique sans gros budget.

Dans ce contexte, un meuble revient sur toutes les listes d'envies : la console. Fine, discrète, elle se glisse le long d'un mur et change l'ambiance. La bonne surprise, c'est qu'une console industrielle pas chère cochait exactement ces cases en rayon, avec un prix sous les 50 € et un look assez neutre pour s'inviter dans beaucoup d'intérieurs.

Une console industrielle qui s'intègre dans tous les styles d'intérieur

La console Hermione joue la carte du style industriel sans tomber dans le look atelier. Sa structure en MDF recouvert de papier imitation chêne blanc apporte une touche chaleureuse, tandis que ses pieds en métal structurent l'ensemble. Ce mélange bois clair et métal crée une ligne contemporaine qui fonctionne dans un loft comme dans une maison de campagne.

Ses dimensions jouent beaucoup. Avec ses 140 x 35 x 80 cm, elle offre une belle longueur pour poser lampes, cadres ou plantes tout en restant peu profonde. Les 35 cm de profondeur autorisent une installation dans une entrée étroite, un couloir ou derrière un canapé sans gêner le passage, y compris dans un petit appartement.

Une console industrielle pas chère sous la barre des 50 € chez Maxi Bazar

Côté budget, le bon plan se joue chez Maxi Bazar. Habituellement affichée à 70 €, la console profite d'une remise immédiate de 30 %. Le prix descend à 49 €, dont 0,68 € d'éco-participation, pour un meuble neuf de cette taille. À l'heure où le mobilier tendance grimpe vite, un modèle de cette longueur sous la barre des cinquante euros ne court pas les rues.

L'offre s'inscrit dans les soldes d'hiver 2026 et reste valable jusqu'au 3 février 2026, sous réserve de stocks et selon les magasins participants. Ce n'est donc pas un tarif garanti sur la durée. Pour beaucoup de foyers, cette fenêtre ressemble à un coup de pouce pour relooker une pièce sans exploser la ligne "déco" du budget.

Comment adopter cette console industrielle pas chère pièce par pièce

Son autre atout, c'est sa polyvalence au quotidien. Dans une entrée, elle devient point de repère dès le pas de la porte, prête à accueillir vide-poche, lampe et miroir. Dans le salon ou la chambre, elle change encore de rôle. Quelques idées pour aider à se projeter :

dans l'entrée, console d'accueil avec miroir et paniers dessous pour les chaussures ;

dans le salon, bureau d'appoint discret pour le télétravail occasionnel ;

dans la chambre, coiffeuse avec miroir, boîtes à bijoux et rangements maquillage.

Avant de craquer, quelques vérifications évitent les mauvaises surprises. Mesurer précisément le mur disponible et laisser un passage confortable devant la console reste indispensable, surtout dans un couloir. Penser aussi à la prise la plus proche si l'on imagine une lampe dessus. Comme il s'agit d'un meuble à monter soi-même en MDF, un chiffon doux et des protections sous les objets suffisent ensuite pour le garder longtemps en bon état.