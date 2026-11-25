Tu connais sans doute cette scène : tu racontes ta journée, ton amie te coupe pour rebondir sur sa propre histoire, finit par checker son téléphone, puis annule le dîner prévu depuis deux semaines. Vu de l’extérieur, tout crie « impolitesse ». Pourtant, parfois, ces gestes collent surtout à un TDAH non repéré.

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité est un trouble du neurodéveloppement qui toucherait environ 3 % des adultes. Le National Institute of Mental Health et la Haute Autorité de Santé décrivent un cocktail d’inattention, d’impulsivité, de mémoire de travail fragile et de gestion du temps compliquée. Résultat : cinq habitudes jugées insupportables peuvent, chez certaines personnes, être surtout la trace de ce fonctionnement cérébral particulier.

TDAH adulte : quand la politesse se heurte au fonctionnement du cerveau

Chez l’adulte, le TDAH ne disparaît pas comme par magie : les symptômes persistent dans près de deux tiers des cas. Les critères retenus par les autorités de santé parlent de signes présents depuis l’enfance, dans au moins deux domaines de vie (travail, famille, études), avec un vrai retentissement sur le quotidien. Ce cadre clinique importe, car il différencie un trouble durable d’un simple manque de savoir-vivre.

Beaucoup d’associations décrivent le TDAH comme un handicap invisible. Rien ne « se voit », mais les codes sociaux deviennent un terrain miné : remarques sur la « mauvaise éducation », reproches de paresse ou d’égoïsme, conflits de couple. Ce qui ressemble à du mépris ou à de l’égo-centrisme vient parfois d’un cerveau qui lutte pour freiner, suivre, retenir.

Cinq habitudes très mal vues qui peuvent signaler un TDAH

Couper la parole à répétition, parler vite, changer de sujet en plein milieu d’une phrase : pour l’entourage, c’est la marque d’une personne qui ne sait pas écouter. Pour une personne avec TDAH, c’est souvent l’impulsivité verbale qui s’exprime, avec la peur d’oublier l’idée si elle n’est pas dite tout de suite. Des psychologues comme Kevin Antshel expliquent que le filtre « j’attends mon tour » fonctionne mal, surtout quand l’excitation monte. Dire par exemple : « Si je te coupe, ce n’est pas contre toi, n’hésite pas à me le signaler » peut déjà alléger la tension.

Regarder autour de soi ou son téléphone pendant qu’on te parle passe pour du désintérêt. Une étude publiée en 2023 dans la revue PLOS ONE par Han Zhang a pourtant montré que plus une personne se dit facilement distraite, plus elle rapporte de symptômes de TDAH. S’ajoutent l’oubli des prénoms, des infos importantes, des rendez-vous, lié à une mémoire de travail saturée, et les annulations de dernière minute quand la procrastination explose : certains adultes avec TDAH comptent sur la pression de l’urgence pour réussir à se mettre en action.

TDAH ou simple impolitesse : comment faire la différence ?

Un signe isolé ne suffit pas à parler de TDAH. Les repères donnés par le NIMH et la HAS insistent sur l’ancienneté des difficultés (souvent depuis l’enfance), leur fréquence, le fait qu’elles se répètent dans plusieurs contextes et qu’elles créent de vrais problèmes : conflits à répétition, retards qui coûtent cher, carrière freinée, souffrance personnelle. Stress chronique, anxiété ou manque de sommeil peuvent mimer certains de ces comportements, d’où l’importance de ne pas s’auto-diagnostiquer.

Si tu te reconnais dans plusieurs de ces habitudes et que tu en paies le prix dans ta vie pro ou perso, noter ce qui se passe au quotidien et en parler à un médecin généraliste, un psychiatre ou un psychologue formé au TDAH peut aider à y voir plus clair. Certaines organisations comme CHADD ou CADDAC rappellent aussi qu’au travail, ces comportements ne sont pas forcément de la négligence, mais peuvent nécessiter des aménagements. Côté proches, ouvrir la discussion, poser ses limites et convenir de petits signaux pour recadrer la conversation permet souvent de protéger la relation sans nier la réalité du trouble.