Ces 6 phrases que les personnes très tolérantes à la détresse se répètent quand tout part en vrille

Tu attends un appel du médecin, un mail de ton boss, un message qui n’arrive pas. Le cœur qui bat, le cerveau qui tourne en boucle. Certaines s’écroulent ou explosent, d’autres traversent la tempête sans se couper de leurs émotions. Ce n’est pas du sang‑froid magique : ces personnes ont une grande tolérance à la détresse et, en coulisses, elles se répètent toujours les mêmes petites phrases.

Les psychologues parlent de capacité à supporter un inconfort intense sans aggraver la situation. Bonne nouvelle, ce n’est pas inné. Ce qui change tout, c’est la façon dont tu te parles quand ça dérape. Six phrases reviennent en boucle chez les personnes à haute tolérance à la détresse, comme un kit de secours émotionnel à personnaliser.

Ce que la tolérance à la détresse change vraiment dans ton corps

Quand tu attends une nouvelle importante, ton cerveau traite l’incertitude comme une menace. L’amygdale se met en alerte, l’axe hypothalamo‑hypophyso‑surrénalien s’active, le cortisol grimpe, ton cœur accélère et le temps semble s’étirer. Tu n’es pas « trop sensible » : ton système de survie fait exactement ce pour quoi il a été programmé, en scannant tous les scénarios possibles, souvent les pires.

Selon les spécialistes de la TCD, la tolérance à la détresse ne vise pas à supprimer la douleur mais à traverser le pic sans gestes impulsifs qui compliqueraient tout : messages envoyés à chaud, achats compulsifs, auto‑sabotage. Les personnes entraînées savent que la vague émotionnelle finit par redescendre. Leurs phrases servent de garde‑fous pour tenir le temps que le corps se calme.

Les 6 phrases que ces personnes se répètent en pleine tempête

Les personnes qui encaissent sans se crisper sur‑répètent souvent quelques micro‑mantras très simples, presque banals. En voici six que l’on retrouve tout le temps quand elles traversent un moment difficile :

« Ça pourrait être pire » : se rappeler qu’elles ont survécu à plus dur, mettre en perspective.

: se rappeler qu’elles ont survécu à plus dur, mettre en perspective. « Je peux traverser ça » : se parler comme à une amie, se redonner confiance.

: se parler comme à une amie, se redonner confiance. « C’est comme ça pour l’instant » : pratiquer l’acceptation radicale, distinguer faits et souhaits.

: pratiquer l’acceptation radicale, distinguer faits et souhaits. « Je vais respirer avant de répondre » : créer une micro‑pause et calmer le corps.

: créer une micro‑pause et calmer le corps. « Cette émotion va passer » : se souvenir que la vague a un début et une fin.

: se souvenir que la vague a un début et une fin. « Je n’ai pas besoin de tout régler maintenant » : prioriser, traiter une chose après l’autre.

Ces phrases ne sont ni magiques ni faites pour t’obliger à positiver. « Ça pourrait être pire » peut devenir dangereux si tu l’utilises pour nier ta souffrance ou rester dans une situation toxique. Pris au bon endroit, ce sont plutôt des rappels : tu as déjà affronté des tempêtes, tu peux respirer, choisir ton prochain pas sans tout porter d’un coup.

Apprendre ces phrases sans t’anesthésier

Si tu ne te reconnais pas encore dans ces formulations, tu peux les tester à petite dose. La prochaine fois que tu attends une réponse stressante, observe la montée de l’angoisse et place juste « Je vais respirer avant de répondre », puis fais trois cycles de respiration 4‑2‑6. Ou répète « Cette émotion va passer » en laissant ton corps s’appuyer sur le dossier de la chaise.

Attention aussi à l’excès inverse : à force de te dire « ce n’est pas si grave », tu peux t’habituer à l’inacceptable et repousser toute demande d’aide. Si le stress ronge ton sommeil, ton travail ou tes liens, un suivi pro peut compléter ces outils maison.